الخميس, 04 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

إِخوَةُ الجَحِيمِ

الخميس 04 يوليو 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

إِخوَةُ الجَحِيمِ


د. عمر هزاع | سوريا

فِي البَدءِ كانَ الماءُ..
حِينَ تَشَكَّلُوا..
فَتَغَمَّسُوا بِالطِّينِ..
ثُمَّ تَحَوَّلُوا..
وَقَفُوا هُناكَ
وَلَم يَكُنْ إِلَّا صَدًى يُتلَى لِصَوتٍ ما..
وَما يُتَأَوَّلُ..
لَم يَصعَدُوا نُجُمًا إِلَيهِ
وَإِنَّما كانَ الذِي بِشِهابِهِ يَتَنَزَّلُ..
قالُوا:
(نُرِيدُ الخُلدَ)
قِيلَ:
(ينالُهُ؛ عِندَ الرَّفِيفِ إِلى الضِّياءِ؛ الأَوَّلُ)
قالُوا:
(سَنَحمِلُ نِصفَنا؛ لِبُلُوغِهِ؛ نِصفَ المَسافَةِ؛ وَالبَقِيَّةَ.. نُحمَلُ)
وَتَعاهَدُوا..
وَاللَّيلُ نَصلَةُ خِنجَرٍ
يُردِي بِها المُتَكَفَّلَ المُتَكَفِّلُ..
مَحَوُا الذِي كَتَبُوهُ
ثُمَّ استَبدَلُوا:
(يُغتالُ أَنقَصُنا.. لِيَبقى الأَكمَلُ)
فَتَناوَبُوهُم..
وَالمَواثِقُ مَقبَضٌ بِيَدِ الإِخوَّةِ
وَالخِيانَةُ مُنصُلُ
وَتَقَمَّصُوا دَمعَ السَّنابِلِ
بَعدَ ما صاحُوا:
(تَرَبَّصَ بِالحَصادِ المِنجَلُ)
ما زالَتِ القُمصانُ بَينَ مَتاعِهِم
تَحمَرُّ..
تَصرُخُ..
تَستَكِيلُ..
وَتَفصِلُ..
حَتَّى إِذا انتَصَفَ الطَّرِيقُ..
دِماؤُهُم كانَتْ تُحَمحِمُ..
فِي الظَّلامِ..
وَتَصهَلُ..
كانَتْ تَسِيرُ..
إِذا يَسِيلُ بِها الدُّجى
وَإِذا تَجِفُّ بِها المَصابِحُ
تَجفُلُ..
فِيها نِداءٌ ما..
يُرَدِّدُ:
(أَدبِري)
وَتَذُوبُ شَوقًا..
لَو دَعاها المَشعَلُ..
وَالسِّرُّ فِي المِشكاةِ بابٌ مُوصَدٌ
لا قُفلَ..
لا مِفتاحَ..
كَي يَتَسَلَّلُوا
وَصَلُوا إِلَيهِ مُدَجَّجِينَ بِلَيلِهِم
وَعَلَيهِ خُطَّ:
(يَمُرُّ مِنهُ العُزَّلُ)
كانَ الخِيارُ الصَّعبُ:
أَن يَتَخَفَّفُوا..
أَو:
أَن يَمُرُّوا مُثقَلِينَ..
فَيُقتَلُوا..
فَتَخَفَّفُوا مِن بَعضِهِم
لَكِنَّهُم حَمَلُوا مِنَ الدَّمِ ما يُعِيقُ.. وَيُثقِلُ..
قِيلَ:
(ادخُلُوها.. الآنَ..)
ثُمَّ تَفَتَّحَتْ بُؤَرُ الجَحِيمِ
(وَإِن تَفِرُّوا تُسحَلُوا)

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 يونيو 2015

إخوة يُوسف...!

المزيد

15 أبريل 2019

ليبيا وصراع إخوة السلاح

المزيد

24 يناير 2016

المطرودون من الجحيم

المزيد

31 يناير 2018

مونودراما: أمراء الجحيم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاحتفال بتدشين جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. و"جائزة أوكسي للابتكار" جديد النسخة السابعة

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد السلطنة في القمة العربية البريطانية يبحث عقد اتفاقية مع "غرفة لندن" لزيادة الاستثمارات المشتركة

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة

المحليات - أخبار

الكعبي يثني على تدشين 3 رحلات أسبوعية مباشرة لنقل السياح البحرينيين إلى صلالة

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" تبتكر تقنية حديثة وآمنة لتجفيف وحفظ التمور

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عمان" تبدأ الإنتاج من "رباب - هرويل" قبل الموعد المتوقع بشهرين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة