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"البيئة" بشمال الباطنة تعزز مهارات الموظفين عبر برامج تدريبية متنوعة

الخميس 04 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

"البيئة" بشمال الباطنة تعزز مهارات الموظفين عبر برامج تدريبية متنوعة


صحار- الرؤية
قال المهندس سعيد بن ناصر العبدلي مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة إن الدورات التدريبية تسهم بدور فعال في العملية الوظيفية فهي تؤدي إلى النمو الوظيفي والتنمية الوظيفية.
وتسعى إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة إلى الرقي بمستوى الأداء الوظيفي وتعزيز قدرة الإدارة على تقليص حجم الهدر وتحديد الممارسات التي تضيف قيمة للمتعاملين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية بجودة عالية وبأقل الموارد البشرية والمالية وتطوير الإجراءات وتعزيز جهود حماية البيئة وصون مفرداتها بشكل مستدام. وأضاف العبدلي أن تقديم فرص التدريب للموظفين يضمن أن يكون مكان العمل مرغوبا فيه، كما إن برامج تدريب الموظفين وتطويرهم يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الأداء وعلى جودة العمل وتؤثر على معنويات الموظف من حيث الرضا عن العمل بالإضافة إلى أن الموظفين سيطبقون مهاراتهم وقدراتهم في عملهم. مؤكداً أن
إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة دأبت على تنفيذ العديد من الدورات التدريبية خلال النصف الأول من هذا العام 2019م، بهدف تهيئة وتمكين الموظفين من تبني منهجية تطبيق مجموعة كبيرة من أفضل الممارسات للارتقاء بمستوى الأداء وضبط الجودة وقد بلغ عدد الدورات التدريبية التي نفذتها الإدارة 16 دورة تدريبية بالتعاون مع الكلية التطبيقية بولاية صحار والكلية التقنية بولاية شناص، وبلغ عدد الموظفين المستفيدين من تلك الدورات 51 موظفا وموظفة.
وبيَّن العبدلي أن برامج التدريب والتطوير تساعد في إعداد وتحضير الموظفين للقيام بإنجاح وتحقيق مهمة الإدارة وأنَّ المؤسسات التي تستثمر في موظفيها عن طريق تدريبهم وتطويرهم هي الأقوى والأفضل استعدادا لتحقيق مهمتها والوصول إلى أهدافها.

 

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