"القبول الموحد": بدء فترة تعديل الرغبات الثلاثاء المقبل.. وآخر موعد 20 يوليو

مسقط - الرؤية

أعلن مركز القبول الموحد موعد فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي 2019/2020م والتي ستكون في الفترة من 9 إلى 20 يوليو الجاري.

وكان المر كز قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري نتائج الفرز التجريبي لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي 2019/2020. وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في نظام القبول لهذا العام 40143 طالبا وطالبة، منهم 36346 قاموا بإدراج خياراتهم الدراسية، أمّا عدد الطلبة الناجحين الذين أدرجوا خياراتهم الدراسية فبلغ32241 .

وبحسب المؤشرات فإنّ عدد الطلبة- المتوقع قبولهم في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2019/2020- بلغ 21610 طلاب وطالبات، حصل منهم في الفرز التجريبي 13735 طالبا وطالبة على برنامج حكومي، و6531 على بعثة داخلية، و1079 على بعثة خارجية، و165 على برامج الدخل المحدود، فيما حصل 54 طالبا وطالبة على برامج الضمان الاجتماعي، و32 طالبا وطالبة على منحة خارجية كاملة، و14 طالبا وطالبة على منحة خارجية جزئية، كما يوجد برامج أخرى تشترط خضوع الطلبة إلى اختبار القبول قبل الحصول على المقعد.

وقال الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد إنّ نتائج الفرز التجريبي مبنية على درجات الطلبة في الفصل الدراسي الأول، واختياراتهم من البرامج الدراسية في فترة التسجيل. ويسعى المركز عبر الفرز التجريبي – الذي يطبق للعام الثاني على التوالي- إلى تعريف الطالب بالبرنامج الدراسي الذي يمكن أن يقبل به بناء على ترتيبه للاختيارات من البرامج الدراسية. وأضاف النعماني أنّ معرفة الطالب لنتيجة القبول في الفرز التجريبي بوقت مبكر عن النتيجة النهائية ستحد من حالات الطلبة الذين يسيئون ترتيب اختياراتهم من البرامج الدراسية ويتقدمون إلى المركز بعد ذلك بطلب إعادة ترتيب الاختيارات والذي يتعذر معالجته بسبب غلق النظام. وأوضح أنّ نتيجة القبول في الفرز التجريبي لا تعني بالضرورة النتيجة النهائية للطالب، فذلك يعتمد على عدة عوامل منها على سبيل المثال إحراز الطالب لنتيجة مساوية أو أفضل في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاحتفاظ بنفس ترتيب البرامج الدراسية المدخلة في مرحلة التسجيل، ودرجات الطالب مقارنة بالمتقدمين الآخرين لنفس البرامج الدراسية.

وأكد مدير عام مركز القبول الموحد أنه بعد ظهور النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام ستتوفر للطالب فرصة أخرى لتغيير البرامج التي اختارها؛ وذلك في المرحلة القادمة وهي مرحلة تعديل الرغبات، وهي المرحلة النهائية لاختيار وحفظ البرامج الدراسية.

وتابع النعماني: "استعدادًا للمراحل المقبلة، فقد عمل المركز على تشكيل فريق لفرز وتدقيق الشهادات الأجنبية والدولية الذي سيعمل على استقبال الشهادات غير العمانية وتصنيفها حسب الدولة المصدرة للشهادة ونوع المؤهل، ومعالجتها في نظام القبول الموحد بما يتماشى مع شهادة دبلوم التعليم العام، ومطابقة البيانات التي أدخلها الطلبة مع تلك المتوفرة في وثائقهم من خلال الوصلة المخصصة للطلبة لتحميل الوثائق".

وأوضح أنّ المركز شكّل لجنة للتظلمات تختص بالنظر في طلبات التظلم التي يتقدم بها الطلبة، مؤكداً أنّ هذه اللجنة محايدة وأعضاؤها من خارج وزارة التعليم العالي. أمّا من ناحية الاستعدادات الفنية لتشغيل الفرز الإلكتروني، أوضح النعماني أنّ فريق الدعم التقني بالمركز سيعمل على تهيئة النظام لإجراء عمليات الفرز وإعداد تقارير المراجعة المعادلات الحسابية لكل برنامج دراسي وتقارير التحقق من منطقية نتيجة الفرز النهائي.

وينوّه المركز على الطلبة بضرورة الاطلاع الدائم على موقع المركز الإلكتروني والإعلانات الصادرة للتعرّف على المستجدات التي سيتم الإعلان عنها بعد ظهور نتائج الدبلوم العام.