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العريمي: يجب تطبيق إجراءات السلامة قبل ترك المسكن تفاديًا للحوادث والحرائق

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

العريمي: يجب تطبيق إجراءات السلامة قبل ترك المسكن تفاديًا للحوادث والحرائق

 

 

مسقط – الرؤية

 

حث العقيد مبارك بن سالم العريمي مدير عام العمليات والتدريب بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف المواطنين والمقيمين على أهميّة اتباع الإجراءات والطرق الواجب اتخاذها قبل السفر وترك المسكن؛ تفاديا لوقوع حوادث حرائق المنازل وأصحابها خارج السلطنة. مبيّناً أنّ فصل الصيف يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة مما يتوجب معه أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع الأدوات والأجهزة الكهربائية بالمنازل والمنشآت السكنية. ولفت العريمي إلى أنّ البعض لا يحرص على تطبيق اشتراطات السلامة والإجراءات الوقائية أثناء السفر لحماية منزله وبالتالي حماية المنازل الأخرى المجاورة وغيرها من الممتلكات.

وأوضح مدير عام العمليات والتدريب بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أنّ برامج التوعية والإرشاد التي تنفذها الهيئة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والتعريف بأهميّة اتباع الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تعرّض ممتلكاتهم لخطر الحريق، وذلك من خلال التأكد من فصل التيار الكهربائي عن جميع الأجهزة، وأغلاق أسطوانة الغاز.

كما نبه العقيد العريمي إلى عدم ترك المركبات أمام المنزل دون فتح النوافذ بشكل بسيط وفصل البطارية عن المحرك عند إيقافها لفترات طويلة، موجها النصح بعدم ترك أو وضع مواد كيميائية أو سريعة الاشتغال بالقرب من مصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة، ويجب التخلّص من النفايات وعدم تكديسها بكميات كبيرة.

وختم العقيد مبارك بن سالم العريمي مدير عام العمليات والتدريب بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قوله بأن الهيئة تقوم بدور هام في توعية أفراد المجتمع وغرس ثقافة الوعي بالسلامة العامة؛ ليكون سلوكاً ونهجاً يوميا، فالتوعية هي الركيزة الأولى لبناء جيل جديد.

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