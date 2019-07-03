الكلباني: التصديق الإلكتروني يسهم في تنشيط الاستثمار وضمان سريّة وموثوقية المعاملة

الخطوة تواكب التحوّل الرقمي وتوظّف التقنية لتسهيل أعمال الشرطة

مسقط – الرؤية

قال المقدم عبدالله بن سعيد الكلباني مساعد مدير عام تقنية المعلومات، مدير مشروع منظومة الزائر، إن التصديق الإلكتروني (PKI) والذي تمّ تفعيله مؤخرا في نظام التأشيرة الإلكترونية سيساهم في تنشيط حركة الاستثمار داخل البلد كما سيسهل تقديم طلب كافة التأشيرات المكفولة والتثبت من هويّة مقدم الطلب، وضمان أمن وسرية وموثوقية المعاملة. مضيفا أنه يمكن لصاحب الطلب الحصول على الخدمة باستخدام أي نوع من أنواع الأجهزة الذكية إضافة إلى عدم الحاجة إلى مراجعة أكثر من مؤسسة والاكتفاء بتقديم الطلب عن طريق الموقع ورفع المستندات المطلوبة. موضحا أنّ النظام الإلكتروني لا يتطلب أية رسوم إضافية في حالة الطلب إلكترونيا.

وأضاف الكلباني أنّ التصديق الإلكتروني يهدف إلى توفير تقنيات آمنة لتوثيق المعلومات وتصديقها إلكترونيًّا، وتحديد هوية المستخدمين والمصادقة عليها، والتوقيع على جميع المعاملات إلكترونيًّا؛ بحيث يكون التحقّق من الهويّة في المواقع الإلكترونيّة عن طريق التصديق الإلكتروني من خلال استخدام البطاقة الشخصية المزودة بالخدمة الإلكترونية، أو شرائح الهواتف النقالة المفعلة للخدمة.

ولتفعيل خاصية التصديق الإلكتروني أوضح مساعد مدير عام تقنية المعلومات بأنّه بإمكان المواطنين والمقيمين تفعيل خاصية PKI في البطاقة الشخصية من خلال اتباع التأكد من أنّ البطاقة الشخصية صدرت ما بعد الثالث عشر من يوليو2013، وإذا كان تاريخ إصدار البطاقة الشخصية قبل التاريخ المذكور سلفا فيجب زيارة الادارة العامة للأحوال المدنية أو من خلال مراكز الخدمة لتجديد البطاقة الشخصية للمواطنين. أمّا المقيمون إذا كان تاريخ انتهاء البطاقة بتاريخ 13 يوليو 2015 وما بعده فهي تحتوي على التصديق الإلكتروني ولا يجب استبدالها أيضا. ولتفعيل البطاقة الشخصية على طالب الخدمة التوجه إلى أقرب مركز للأحوال المدنية، وسيطلب منه اختيار رقم التعريف الشخصي الخاص به والمكون من 6 أرقام.

ونوّه الكلباني إلى أنّ عملية تفعيل بطاقة الهاتف يجب أن يسبقها تفعيل البطاقة الشخصية، على أن تكون شريحة الهاتف داعمة للتصديق الإلكتروني، وإذا لم تكن داعمة فيجب استبدالها من أحد مزودي الخدمة (عمانتل/ أوريدو) كما يجب أن تكون شريحة الهاتف مسجلة باسمه الشخصي، ويتوفر قارئ البطاقة الشخصية لدى طالب الخدمة.

وحول آلية طلب التأشيرات المكفولة إلكترونياً من خلال التصديق الإلكتروني (PKI) قال مساعد مدير عام تقنية المعلومات بأنّها تتم بطريقتين يستطيع من خلالهما المستخدم الدخول إلى موقع التأشيرات الإلكترونية وطلب التأشيرة المكفولة؛ أولها التصديق الإلكتروني من خلال البطاقة المدنية تم تفعيل خاصية التصديق الإلكتروني فيها في الإدارة العامة للأحوال المدنية. وثانيها التصديق الإلكتروني عبر الشريحة الإلكترونية، مشيرا إلى أنّه في هذه الحالة يجب على المستخدم أو صاحب العمل تفعيل خاصية التصديق الإلكتروني في شريحة الهاتف من مزود الخدمة "عمانتل/ أوريدو".

وختم المقدم الكلباني حديثه بأنّ هذا التحول يواكب التحوّل الرقمي ويوظف التقنيات الحديثة لتسهيل أعمال شرطة عمان السلطانية سواء الأمنية أو الإدارية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بخدمة الجمهور، ويشكل دورًا محوريا في رفع مستوى الأداء وسهولة الاستخدام وتوفير الجهد والوقت ومواكبة التطورات المحلية والعالمية والتي تتطلب الجاهزية في التعامل مع تلك المتغيّرات والتوجه لتوفير منظومة إلكترونية ذكية متكاملة، تخدم كافة القطاعات سواء للمستفيدين من الخدمات داخل وخارج السلطنة أو الموظفين ويتماشى مع الخطة الوطنية لحوكمة الإجراءات والتحول الإلكتروني.