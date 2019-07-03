قريبًا.. الانتهاء من أعمال تأهيل شارع السلطان قابوس بصلالة

صلالة - الرؤية

في إطار استعدادها للموسم السياحي بالمحافظة قامت دائرة الطرق والإنارة بالمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية ظفار بتنفيذ العديد من الأعمال التحضيرية وأعمال الصيانة على مستوى البنية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة بمدينة صلالة والمواقع السياحية بالمحافظة. وتأتي الأعمال مواكبة لموسم الخريف الذي تشهده المحافظة في الحادي والعشرين من شهر يونيو من كل عام ويستمر حتى الحادي والعشرين من شهر سبتمبر؛ حيث تتضافر جهود بلدية ظفار خلال الموسم السياحي لدعم وتعزيز متطلبات نجاح الموسم السياحي بالمحافظة في مختلف قطاعاتها الخدمية.

وقام فريق الصيانة التابع لدائرة الطرق والإنارة بالبلدية بأعمال صيانة لعدد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المواقع السياحية والعيون المائية، اشتملت على معالجة الأضرار الواقعة على هذه الطرق واستبدالها بطبقة أسفلت حديثة بالإضافة إلى تزويدها بكافة عوامل السلامة والأمان.

وفي مدينة صلالة قام فريق الصيانة بإزالة طبقات الإسفلت المتضررة وإجراء الصيانة اللازمة لها بالإضافة إلى تخطيط الطرق وتزويدها بالعلامات الأرضية المحددة للمسارات ومعابر المشاة وصباغة أرصفة الطرق والمطبات ومعالجة قطعيات الطرق وصيانة اللوحات الإرشادية.

كما قامت دائرة الطرق والإنارة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطاني بوضع الحواجز الخرسانية في العديد من مخارج ومداخل الطرق؛ لتسهيل حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية نظراً للكثافة المرورية التي تشهدها مدينة صلالة خلال فترة الخريف.

من جهة أخرى شارفت بلدية ظفار على الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع السلطان قابوس الجزء الممتد من دوار القرم إلى دوار المنطقة الصناعية، حيث تكثف بلدية ظفار جهودها خلال الفترة الحالية للانتهاء من أعمال هذا المشروع؛ نظراً لأهميته حيث يعد الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء صلالة والمنطقة الصناعية بريسوت، كما يعد الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة المغسيل السياحية. واشتمل المشروع على إزالة طبقة الإسفلت القديمة واستبدالها بطبقة أسفلت جديدة بطول 3كم وتتواصل جهود الشركة المنفذة تحت إشراف البلدية على إنهاء المشروع خلال شهر يوليو الحالي وفتح الطريق أمام حركة المرور خلال الأيام القادمة.