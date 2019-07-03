الأربعاء, 03 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

قريبًا.. الانتهاء من أعمال تأهيل شارع السلطان قابوس بصلالة

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

4A665DE4-8596-427B-9719-3E49C7A4648E
EC53B30D-1AD0-408A-8F10-8F40303D7B40
63254A5C-AE14-4A6B-9CE0-B8836AF0C95C

 

صلالة - الرؤية

في إطار استعدادها للموسم السياحي بالمحافظة قامت دائرة الطرق والإنارة بالمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية ظفار بتنفيذ العديد من الأعمال التحضيرية وأعمال الصيانة على مستوى البنية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة بمدينة صلالة والمواقع السياحية بالمحافظة. وتأتي الأعمال مواكبة لموسم الخريف الذي تشهده المحافظة في الحادي والعشرين من شهر يونيو من كل عام ويستمر حتى الحادي والعشرين من شهر سبتمبر؛ حيث تتضافر جهود بلدية ظفار خلال الموسم السياحي لدعم وتعزيز متطلبات نجاح الموسم السياحي بالمحافظة في مختلف قطاعاتها الخدمية.

وقام فريق الصيانة التابع لدائرة الطرق والإنارة بالبلدية بأعمال صيانة لعدد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المواقع السياحية والعيون المائية، اشتملت على معالجة الأضرار الواقعة على هذه الطرق واستبدالها بطبقة أسفلت حديثة بالإضافة إلى تزويدها بكافة عوامل السلامة والأمان.

وفي مدينة صلالة قام فريق الصيانة بإزالة طبقات الإسفلت المتضررة وإجراء الصيانة اللازمة لها بالإضافة إلى تخطيط الطرق وتزويدها بالعلامات الأرضية المحددة للمسارات ومعابر المشاة وصباغة أرصفة الطرق والمطبات ومعالجة قطعيات الطرق وصيانة اللوحات الإرشادية.

كما قامت دائرة الطرق والإنارة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطاني بوضع الحواجز الخرسانية في العديد من مخارج ومداخل الطرق؛ لتسهيل حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية نظراً للكثافة المرورية التي تشهدها مدينة صلالة خلال فترة الخريف.

من جهة أخرى شارفت بلدية ظفار على الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع السلطان قابوس الجزء الممتد من دوار القرم إلى دوار المنطقة الصناعية، حيث تكثف بلدية ظفار جهودها خلال الفترة الحالية للانتهاء من أعمال هذا المشروع؛ نظراً لأهميته حيث يعد الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء صلالة والمنطقة الصناعية بريسوت، كما يعد الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة المغسيل السياحية. واشتمل المشروع على إزالة طبقة الإسفلت القديمة واستبدالها بطبقة أسفلت جديدة بطول 3كم وتتواصل جهود الشركة المنفذة تحت إشراف البلدية على إنهاء المشروع خلال شهر يوليو الحالي وفتح الطريق أمام حركة المرور خلال الأيام القادمة.  

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أغسطس 2017

140 مشاركا في أعمال المؤتمر الدولي لطب المواليد بمستشفى السلطان قابوس بصلالة

المزيد

20 أكتوبر 2018

منع وقوف المركبات في شارع السلطان قابوس في هذه المناطق

المزيد

17 نوفمبر 2018

إعلان بمنع وقوف المركبات على جانبي شارع السلطان قابوس

المزيد

18 مارس 2015

قريبا .. الانتهاء من إنشاء نادي رواد الأعمال بـ"الغرفة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الكعبي يثني على تدشين 3 رحلات أسبوعية مباشرة لنقل السياح البحرينيين إلى صلالة

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" تبتكر تقنية حديثة وآمنة لتجفيف وحفظ التمور

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عمان" تبدأ الإنتاج من "رباب - هرويل" قبل الموعد المتوقع بشهرين

الاقتصاد - محلي

قريبًا.. الانتهاء من أعمال تأهيل شارع السلطان قابوس بصلالة

المحليات - أخبار

مؤشر سوق مسقط يفقد 34 نقطة .. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 175 ألف ريال

الاقتصاد - محلي

49 أعلى درجة حرارة في طقس السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة