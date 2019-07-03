الأربعاء, 03 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

تعرف على بنود ميثاق "أوبك+"

الأربعاء 03 يوليو 2019 02:14 م بتوقيت مسقط

تعرف على بنود ميثاق "أوبك+"

فينا - الوكالات

وقعت الدول النفطية المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج "أوبك" خلال اجتماعها في فيينا، أمس الثلاثاء، ميثاقا يضع أساسا لتعاون طويل الأجل بينها بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن الميثاق، إن "ميثاق التعاون يجب أن يصبح أساسا لتعاوننا في المستقبل، وبفضل هذه المنصة سنكون قادرين على مراقبة أسواق النفط بشكل مستمر والرد بشكل فوري على أي خلل".

واعتبر أن توقيع الميثاق خطوة مهمة وتاريخية، وقال إن "هذه الوثيقة التاريخية ستتيح لنا على المدى الطويل التفاعل وليس فقط مراقبة السوق، حيث سيمكننا اتخاذ قرارات بشأن موازنة سوق النفط العالمية".

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية، فإن المشاركة في الميثاق مسألة طوعية ومفتوحة لجميع البلدان المنتجة للنفط، مشددة على أن الميثاق يقوم على "مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف".

ويهدف الميثاق لتطوير الحوار بين الدول المنتجة للنفط، والتعاون في المجال التكنولوجي لصالح منتجي ومستهلكي النفط، والاستخدام طويل الأجل للنفط في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التنمية الشاملة لسوق النفط.

ولتحقيق هذه الأهداف، تخطط البلدان الموقعة على الميثاق لعقد اجتماع وزاري على الأقل مرة واحدة في العام، كذلك سيجري عقد اجتماعات للخبراء التقنيين من الدول الأعضاء في الميثاق مرتين في السنة على الأقل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 سبتمبر 2018

تعرف على بنود اتفاق (بوتين – أردوغان) حول إدلب

المزيد

12 يونيو 2018

تعرف على بنود "الوثيقة المشتركة" بين ترامب وزعيم كوريا

المزيد

30 سبتمبر 2016

تعرف على بنود قانون "جاستا" المثير للجدل

المزيد

04 ديسمبر 2018

لماذا قررت قطر الانسحاب من "أوبك" .. تعرف على الأسباب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

49 أعلى درجة حرارة في طقس السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة الأولى عربيا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 19.635 مليار دولار

الاقتصاد - محلي

مسؤولون: انتخابات مجلس الشورى المقبلة "عرس وطني" وترجمة لدور المواطن في التنمية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

مجلس الدولة يقر "تنظيم الإعلان" ومقترح تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم

عمان - الدولة والشورى

مسؤولون وأصحاب أعمال: القوانين الجديدة تدعم استقرار البيئة الاقتصادية وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة