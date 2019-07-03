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الجزائر: هتافات المحتجين تطيح برئيس البرلمان

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

الجزائر: هتافات المحتجين تطيح برئيس البرلمان

دبي - رويترز

قال مصدرٌ برلمانيٌ إنَّ رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب، قدم استقالته أمس بعد مطالبة مُحتجين برحيله، معتبرينه من أركان النخبة الحاكمة.

وتأتي استقالة بوشارب بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة إثر ضغوط من احتجاجات ممتدة طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية. وأجَّلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو متعللة بعدم وجود مرشحين، ولم تعلن عن موعد آخر لها.

وقالَ مصدر بالبرلمان: "استقال بوشارب من رئاسة البرلمان. وسيحل محله قائم بالأعمال لحين اختيار رئيس جديد"، وأضاف المصدر أن تربش عبد الرزاق عضو البرلمان سيتولى المنصب بصفة مؤقتة. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغوط من المحتجين والجيش بعد أن قضى عشرين عاما في السلطة، لكن الضغط الشعبي استمر للمطالبة برحيل ومحاكمة شخصيات بارزة محيطة به.

وبوشارب زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962. واختير بديل لبوشارب في هذا المنصب في مايو.

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