العثور على سحلية صغيرة في أذن مريض!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

ربما ستتذكر الطبيبة التايلاندية فارانيا نغانثاف الباغة من العمر 25 عاما يومها الأول كطبيبة في مستشفى راجافيث في بانكوك لفترة طويلة، فقد عثرت على سحلية صغيرة في أذن مريض.

ونشرت الطبيبة تجربتها غير العادية على موقع فيسبوك، وقالت إنها كانت على وشك أن تنهي يومها الأول عندما قابلت مريض يشتكي من وجع الأذن الذي كان يزعجه لمدة يومين. وعندما استخدمت الطبيبة منظار الأذن للفحص، أصيبت بصدمة شديدة فقد رأت شيئا ما يتحرك داخل أذنه. وقامت بوضع قطرات من المضاد الحيوي في أذن الرجل وطلبت منه أن يميل رأسه إلى الجانب، على أمل أن ما يتحرك يخرج بنفسه إلى الخارج ولكن لم يحدث هذا. لذا فقد اضطرت لاستخدام الملقط لإخراجها والمفاجأة أنها لم تكن حشرة بل كانت سحلية صغيرة معروفة باسم Jing Jok في تايلاند.

وبعد التقاط السحلية، قامت الطبيبة الشابة بفحص أذن المريض بدقة للتأكد من عدم وجود أجزاء من السحلية قد انفصلت داخل الأذن، الأمر الذي قد يكون سببًا للعدوى. ولحسن الحظ، بدا كل شيء طبيعيا وذكر الرجل أنه على ما يرام. ومع ذلك، تساءلت فارانيا عن كيفية بقاء السحلية الصغيرة في تلك المساحة الصغيرة لمدة يومين حية.