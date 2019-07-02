يهرب من السجن بمساعدة أخيه التوأم!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تمكن سجين أدين بالقتل في تركيا من الفرار من السجن عن طريق التبديل مع شقيقه التوأم عندما جاء لزيارته.

وكان السجين يقضي عقوبة بالسجن لمدة طويلة بتهمة القتل في سجن إي تيبي كاباسي في مرسين، بجنوب تركيا عندما جاء أخوه التوأم، لزيارته يوم الخميس الماضي. ويبدو أنهم سُمح لهم بمقابلة بعضهما وجهاً لوجه واستغلوا هذه الفرصة لتبادل الأماكن. وتظهر صورة للاثنين أنهما غير متطابقين تمامًا، لكن اتضح أنهما بدتا متشابهتين بما يكفي لخداع حراس السجن للسماح لمراد بالخروج من مركز الاحتجاز. ولم يتضح بعد سبب موافقة شقيق النزيل على أن يحل محله في سجن يخضع لأقصى درجات الأمن، لكن التحقيق جار.

وعلى الرغم من أن سجن تيبي كاباسي لا يوجد به نظام للتعرف على الوجه لاكتشاف الفروق الدقيقة بين وجوه الأشخاص، إلا أن الحراس أدركوا بسرعة أن ثمة أمر مريب حول المجرم المراهق والذي قضى سنة حتى الآن في السجن. ونبهوا الشرطة المحلية بالتغييرات التي لاحظوها في مراد بعد زيارة شقيقه، وتم إصدار أمر تفتيش سريع لمنزل السجين. وعندما دخلت الشرطة منزل الشقيق، وجدوا السجين هناك. وأعادوه إلى السجن الذي هرب منه.

ويقف كلا التوأم الآن خلف القضبان بينما تحاول الشرطة معرفة الأسباب الكامنة وراء التبديل وكيف تم دون انطلاق نظام الإنذار.