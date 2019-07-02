"البلديات": اعتماد 45 قرار تثمين

مسقط - الرؤية

اعتمدت لجنة حصر وتثمين الممتلكات 45 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسندم وجنوب الشرقية والداخلية والبريمي من بينها مشروع طريق الباطنة الساحلي ومشروع طريق الشرقية السريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة لهذا العام 2019م، بديوان عام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، برئاسة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعيان الولايات التي شملتها قرارات التثمين وأعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المعنية.