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بلدية ظفار تدشن نظام التناقص الإلكتروني الحكومي (إسناد)

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

بلدية ظفار تدشن نظام التناقص الإلكتروني الحكومي (إسناد)

 

صلالة - الرؤية

دشنت بلدية ظفار صباح أمس نظام التناقص الإلكتروني الحكومي(إسناد)، وذلك برعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبد الله الشنفري رئيس بلدية ظفار – رئيس مجلس المناقصات الداخلية بالبلدية -، في إطار سعي البلدية لمواكبة التوجه الحكومي للسلطنة لتطبيق منظومة التحول الإلكتروني وتوافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

ويأتي هذا التدشين في ظل توجه البلدية إلى الدخول في المنظومة الحكومية الإلكترونية من خلال الخدمات التي تقدمها، ويعتبر نظام التناقص الإلكتروني استكمالاً لمسيرة ورؤية الحكومة الإلكترونية، وسعيا إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة وتتميز خدمة التناقص الإلكتروني بالدقة والسرعة وتعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة للجهات المتقدمة للمناقصات .

كما يوفر هذا النظام عدة مزايا منها تحويل العمل الورقي إلى عمل إلكتروني، ويحتوي على قاعدة بيانات للعديد من الشركات المسجلة والمعتمدة لدى مجلس المناقصات، مما يوفر جهدا كبيرا على مختلف الجهات الحكومية والقائمين على مشاريع التناقص ومتخذي القرار وكذلك على الشركات المحلية والدولية بحيث تكون هناك بوابة واحدة تستخدمها جميع المؤسسات الحكومية وجميع الشركات المحلية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدية الرامية إلى التحول الرقمي لمختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها.

 

 

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