"نجمة الكوبيه" من "مرسيدس" بـ 34 ألف ريالا فقط حتى 30 سبتمبر

مسقط - الرؤية

تدعو "مرسيدس - بنز عُمان" عملائها إلى اغتنام الفرصة واقتناء نجمة الكوبيه من طراز AMG GLE 43 4MATIC والاستمتاع بمزيج فريد من قوة الأداء والديناميكية التي يكملها الإحساس بالأمان وراحة البال في كل الرحلات. وتتوفر الفاتنة الرياضية رباعية الدفع ابتداءً من 33,995 ريالا عُمانيا حتى 30 سبتمبر المقبل لتقدم تجربة قيادة لا تضاهى لعشاق الإثارة.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: تُعد نجمة الكوبيه من طراز AMG GLE 43 4MATIC الاختيار المثالي للعملاء الطامحين في اقتناء سيارة دفع رباعي تتمتع بأعلى مستوى من الراحة والديناميكية وتمنحهم قوة وأداء سيارات السباقات. فهذه الفاتنة صُممت بدقة هندسية رائعة وأناقة لا تضاهى لكي تمزج بين جميع المزايا التقنية وملامح الفخامة التي طالما تشتهر بها نجمات Mercedes-AMG".

وتم تصميم سيارة الكوبيه من طراز AMG GLE 43 4MATIC بمقومات فريدة تطلق العنان لحواس سائقها فهي مزيج فريد بين قوة سيارات الدفع الرباعي من النجمة الثلاثية العريقة، وأداءAMG، وتكتمل روعتها بالتصميم الراقي لسيارات الكوبيه. وهي أيضاً تجسيد للعنفوان والأناقة حيث تنطلق بزهوٍ كبطل رياضي مفتول العضلات لتخطف القلوب والأنظار ببريقها وحضورها القوي أينما مرت. أما التصميم الجذاب، فيؤكد في كل تفاصيله أن هذه النجمة هي الاختيار المثالي لعشاق الأداء الرائع والقوة المفرطة.

وتتدفق القوة في هيكل هذه الفاتنة بفضل محركها V6 بسعة 3.0 لتر بايتيربو بقوة 390 حصان. ولا تقتصر مزاياها على ذلك فحسب بل تتضمن أيضاً مفتاح التحكم (DYNAMIC SELECT). كما أن هذه الفاتنة تنفرد بابتكاراتها العصرية حيث تم تجهيزها بنظام امتصاص الصدمات التفاعلي

(ADS PLUS).