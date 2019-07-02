الثلاثاء, 02 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

"نجمة الكوبيه" من "مرسيدس" بـ 34 ألف ريالا فقط حتى 30 سبتمبر

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:08 م بتوقيت مسقط

"نجمة الكوبيه" من "مرسيدس" بـ 34 ألف ريالا فقط حتى 30 سبتمبر

مسقط - الرؤية

 

تدعو "مرسيدس - بنز عُمان" عملائها إلى اغتنام الفرصة واقتناء نجمة الكوبيه من طراز AMG GLE 43 4MATIC  والاستمتاع بمزيج فريد من قوة الأداء والديناميكية التي يكملها الإحساس بالأمان وراحة البال في كل الرحلات. وتتوفر الفاتنة الرياضية رباعية الدفع ابتداءً من 33,995 ريالا عُمانيا حتى 30 سبتمبر المقبل لتقدم تجربة قيادة لا تضاهى لعشاق الإثارة.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: تُعد نجمة الكوبيه من طراز AMG GLE 43 4MATIC الاختيار المثالي للعملاء الطامحين في اقتناء سيارة دفع رباعي تتمتع بأعلى مستوى من الراحة والديناميكية وتمنحهم قوة وأداء سيارات السباقات. فهذه الفاتنة صُممت بدقة هندسية رائعة وأناقة لا تضاهى لكي تمزج بين جميع المزايا التقنية وملامح الفخامة التي طالما تشتهر بها نجمات Mercedes-AMG".

وتم تصميم سيارة الكوبيه من طراز AMG GLE 43 4MATIC  بمقومات فريدة تطلق العنان لحواس سائقها فهي مزيج فريد بين قوة سيارات الدفع الرباعي من النجمة الثلاثية العريقة، وأداءAMG، وتكتمل روعتها بالتصميم الراقي لسيارات الكوبيه. وهي أيضاً تجسيد للعنفوان والأناقة حيث تنطلق بزهوٍ كبطل رياضي مفتول العضلات لتخطف القلوب والأنظار ببريقها وحضورها القوي أينما مرت. أما التصميم الجذاب، فيؤكد في كل تفاصيله أن هذه النجمة هي الاختيار المثالي لعشاق الأداء الرائع والقوة المفرطة.

وتتدفق القوة في هيكل هذه الفاتنة بفضل محركها V6 بسعة 3.0 لتر بايتيربو بقوة 390 حصان. ولا تقتصر مزاياها على ذلك فحسب بل تتضمن أيضاً مفتاح التحكم (DYNAMIC SELECT). كما أن هذه الفاتنة تنفرد بابتكاراتها العصرية حيث تم تجهيزها بنظام امتصاص الصدمات التفاعلي

  (ADS PLUS).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 مايو 2016

"مرسيدس-بنز عمان" تطرح عرضا مميزا على نجمة الفئة "E"

المزيد

21 فبراير 2017

"مرسيدس-بنز" تكشف عن مكافآت نقدية وصيانة مع شراء طرازات مختارة من الكوبيه والكابريوليه

المزيد

12 يوليو 2016

"مرسيدس GLC".. نموذج فريد للسيارة الكوبيه بمميزات الدفع الرباعي وأحدث أنظمة السلامة

المزيد

29 أغسطس 2016

"مايباخ 6".. لؤلؤة "فيجين مرسيدس" الجديدة تمزج الكوبيه بفلسفة النقاء الحسي للتصميم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

محافظ البريمي يستعرض تحديات الثورة الصناعية الرابعة بـ"صيفي مواطنة مسؤولة" في المحافظة

المحليات - أخبار

"التعداد الإلكتروني 2020" يستهدف تحديث بيانات الأسرة والتخصص العلمي والتراخيص البلدية وعقود الإيجار

الاقتصاد - محلي

مطار صلالة يستقبل أولى رحلات "الاتحاد للطيران".. ويرحب بضيوف موسم الخريف

الاقتصاد - محلي

"التربية" تعلن موعد إعلان نتائج الدبلوم العام.. و83.82% نسبة النجاح

المحليات - تعليم

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الخارجية" تعلق على خبر "إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة