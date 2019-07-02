التقويم الإلكتروني باستخدام تطبيق Plickers

عمرو عبد العظيم

يُمثل التقويم التربوي أحد أهم ركائز العملية التعليمية، حيث يتم من خلاله تقييم أداء المُتعلم للوقوف على المستوى التحصيلي ومعالجة مناطق الضعف في هذا المستوى وتعزيز نواحي القوة، وتحسين أداء المتعلم من الناحية المهارية والمعرفية والوجدانية حيث أشارت دراسة (الشهري، 2017) إلى ضرورة تعزيز مهارات التقويم لدى المعلمين لتحسين أساليب التقويم داخل الفصول الدراسية لتكامل العناصر الرئيسية للعملية التعليمية.

وتؤكد الدراسات التربوية على أن تدريب المعلمين قبل أو أثناء الخدمة على مهارات التقويم الإلكترونية من أهم ضروريات التنمية المهنية، والتي تحقق نجاحاً يتسم بالكفاءة والفاعلية لتنمية مهارات المعلمين في جوانبها المختلفة، حيث تسعى المؤسسات التعليمية الناجحة إلى استمرار تطوير أداء المعلم لضمان جودة مخرجاتها التعليمية ولضمان مواكبة التطورات المتلاحقة في أنماط تقديم المحتويات التعليمية حيث يعد التدريب من أكثر الأدوات انتشارًا داخل المؤسسات المختلفة للتنمية المهنية وتطوير الأداء للعاملين بها، ويمثل التخطيط لعملية التدريب وتصميمه من الضروريات التي تسهم في تحقيق الأهداف التي رسمت له، ومن هنا نرى تنوع وتطور الأساليب التي تعتمد عليها مؤسسات التدريب التعليمية أو المدارس في تدريب معلميها على استخدام التقويم الإلكتروني بدلاً من التقويم بالطرق التقليدية.

وعند استعراض تطبيق Plickers: نجده من التطبيقات التي تنتمي إلى تقنية الواقع المُعزز (AR) والذي يستخدم في عمل تقويم رقمي يمكنه من جمع نتائجه من خلال بطاقات بها أكواد يمكن للتطبيق قراءتها وتحليل اختيارات المستهدفين في الإجابة على الأسئلة المطروحة، ولتطبيق Plickers فوائد متنوعة عند توظيفه في تعلم الأقران حيث يشجع المتعلمين على المناقشات ويسهم في رفع الدافعية والتحصيل الدراسي من خلال الاستراتيجية القائمة على تعلم وتقويم الأقران وصعوبة عمل تقويم تكويني للصفوف في مرحلة التعليم العالي يتوافق مع عدد وطبيعة المتعلمين، وفي حالة تم توظيف تطبيقات تقويم رقمي مثل تطبيق Plickers يتمكن المعلم بسهولة من بناء نتائج دقيقة لمراحل التقويم التكويني دون جهد وفي زمن قياسي، مقارنةً بصعوبة الاختبارات التحريرية التقليدية من حيث الكلفة والجهد وسرعة الإنجاز واعتمدت إحدى الدراسات تطبيق Plickers كأحد أدوات التقويم الرقمية والتعريف به وطرق استخدامه في المسح والاستقصاء لدى معلمي التربية الرياضية، وهناك دراسات أخرى أكدت على ضرورة توظيف التطبيقات التكنولوجية لمُساعدة الطلاب ذوي الإعاقة ومنها تطبيق Plickers الذي يسهم بصفة عامة في تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطلاب ويجعلهم يواكبون التطورات الهائلة في تزايد حجم المعلومات والمحتويات الرقمية، ومنها دراسات اعتمدت على حساب سرعة الاستجابة التفاعلية لدى طلاب الصف الرابع بتايوان من خلال قياس سرعة الاستجابة على الأسئلة المقدمة عن طريق تطبيق Plickers وأظهرت نتائجها تحسناً في سرعة استجابة الطلاب لتلك الأسئلة وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو هذه الطريقة.

وعليه فإنَّ الحديث عن مهارات التقويم الإلكترونية والتعلم النقال يشير بقوة إلى أنَّ مفهوم التقويم تغير من العصور السابقة وتحول من تقويم تقليدي يعتمد على الأسئلة العادية والتحريرية إلى تقويم رقمي دقيق وسريع وسهل الاستخدام، وهناك ترابط بين التعلم النقال والتقويم الإلكتروني الحديث نظرًا لتوفر العديد من التطبيقات على الهواتف النقالة والتي تدعم ذلك بفعالية فالتعلم النقال قد أظهر نقلة نوعية في التحول إلى التعلم الرقمي لسهولة الوصول إلى المحتوى من خلال الأجهزة الرقمية المتوفرة لدى المستخدمين والمتعلمين خاصة في مراحل التعلم العليا، ونجد الارتباط الوثيق بين إتقان مهارات التقويم الإلكترونية وبين تعلم تطبيقات التعلم النقال التي يجب تدريب المعلمين عليها لرفع كفاءتهم المهنية.

ومن هنا نوصي بأن تجرى العديد من الدراسات التي تتناول تحسين وتطوير مهارات التقويم الإلكترونية، وتناول تطبيقات الواقع المعزز المختلفة التي تدعم هذا الاتجاه البحثي، وزيادة تصميم برامج تدريبية للمعلمين تهتم بأنواع التعلم النقال، لتؤتي ثمارها في تجويد عمليات التقويم التربوية الإلكترونية.

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