بعدما وصفته بـ"البدين".. يشتري كل الدجاج من المطعم!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

شارك الإندونيسي فريدريكو هيل تجربته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينما كان يصطف في طابور لشراء بعض الدجاج المقلي بأحد المطاعم.

فقد سمع امرأة تقول لطفلها "يمكنك فقط تناول قطعة واحدة (من الدجاج المقلي) وليس أكثر من ذلك وإلا سوف ينتهي بك الأمر مثل العم الموجود في الأمام (مشيرة إلى وزن هيل)". لكن هيل عندما سمع ما قالته المرأة سأل الرجل المسؤول في المحل عما إذا كان الدجاج المقلي المعروض هو كل ما لديهم، قال له نعم فقام بشراء كل القطع الجاهزة المتوفرة.

وعلى الرغم من دفعه مبلغا ماليا كبيرا، إلا أنه شعر بالرضا حين شرعت المرأة في الطلب وطلبوا منها الانتظار لمدة 30 دقيقة أخرى حتى تصبح الدفعة الجديدة جاهزة. وارتسم على وجهها مشاعر الضيق والملل. وأخذ هيل ما طلبه ولوح إلى المرأة مودعا في شماتة.

وعلق مختصون على هذا الموقف، قائلين إن على الآباء الراغبين في تمتع أطفالهم بصحة جيدة، أن يستخدموا طرقا إيجابية لتعليم أطفالهم، فإيذاء مشاعر الأخرين ليست الطريقة المثلى لتربية الأطفال.