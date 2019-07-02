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غيمٌ وجه الحقيقة

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

غيمٌ وجه الحقيقة


فايز صادق | مصر

لا شيء يبدو
في سطورك واضحا
متخبطٌ هذا المداد
ولا حرجْ

غيمٌ على وجه الحقيقة
مارقٌ لا يرعوي
ودعامةٌ للزور تطفئ
ضوء مصباح وهجْ

هذا بياضٌ كالسواد
هذا سوادٌ كالبياض
هذاك صخبٌ أو هرجْ

والصبح أدمته القيود
فما بدت
لبيادر الضوء الرقيق
هشاشةٌ تدني الفرج

والشمس زاغت عن مسار الضوء
خلف سحابنا
والبدر يشرد في الفلاة مع الهمج

والنجم يحكي للمساءات الشفيفة
في المدى
عن مسرح الحزن الذي
صاغته محبرة الرياح
على المهح

دعني أرمم نبض
قنديل خبا
في عين ثاكلة توارى حلمها
صاغت دعاءً للسماء
فما عرج

دعني أخط على قميص
الموج نزوة عابر
غصًّته أوجاع الغصون وخيبةٌ
في مفرق النهر الذي
فقد انتماءً
للخفارة والدرج

 

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