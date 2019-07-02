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يا صاح في عمرك تريّث

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

يا صاح في عمرك تريّث


عبد الله الحكماني | سلطنة عُمان

من الواقع خذيناها الفهامه
وبالدنيا   نهجنا   الاستقامه
//
جمعنا  مالحكم ما فاض عنا
وسقناها  كما  سوق الغمامه
//
ألا يا صاح في عمرك تريّث
قبل  لا تعلن  ايّامك  ختامه
//
ترى الانسان  عرضه للمفاتن
وحبّ  المال مع حبّ الزعامه
//
لجل  ذلك  يجاوز  ما  تخطّه
يدين  الدين  و يدين  الكرامه
//
فلا  تسلك  طريق  الا  تفكّر...
قبل  لاقدام  تبدأ  فاستلامه
//
ومن يمشي بعينه دون عقله
يضلّ الدرب ويحين انصدامه
//
ولو صاحبت  مالعالم صحيبك
تحقق  زين  من  صحة  كلامه
//
من الاصحاب  من سيّي النوايا
ومنهم   من   تبلّو    بالغشامه
//
كذا  وافضل  بشر  للعيش  معهم
بشر    بوجودهم   تبدو   علامه
//
وساع  الصدر /  صافين  النوايا
كرام  اكفوف  /  راعين  ابتسامه
//
وما   إنْ  تنتهي  بحْصول  طيّب
خويّ    الطيبين    ارفع    مقامه
//
فكن   للطيب   قدوه  في  مسارك
وخذ   جملة   سماته   مع  وسامه
//
فمن   سار   النهج   هذا   عزيزي
يعيش   العمر   كله   في  سلامه

 

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