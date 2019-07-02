

عبد الله الحكماني | سلطنة عُمان

من الواقع خذيناها الفهامه

وبالدنيا نهجنا الاستقامه

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جمعنا مالحكم ما فاض عنا

وسقناها كما سوق الغمامه

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ألا يا صاح في عمرك تريّث

قبل لا تعلن ايّامك ختامه

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ترى الانسان عرضه للمفاتن

وحبّ المال مع حبّ الزعامه

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لجل ذلك يجاوز ما تخطّه

يدين الدين و يدين الكرامه

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فلا تسلك طريق الا تفكّر...

قبل لاقدام تبدأ فاستلامه

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ومن يمشي بعينه دون عقله

يضلّ الدرب ويحين انصدامه

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ولو صاحبت مالعالم صحيبك

تحقق زين من صحة كلامه

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من الاصحاب من سيّي النوايا

ومنهم من تبلّو بالغشامه

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كذا وافضل بشر للعيش معهم

بشر بوجودهم تبدو علامه

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وساع الصدر / صافين النوايا

كرام اكفوف / راعين ابتسامه

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وما إنْ تنتهي بحْصول طيّب

خويّ الطيبين ارفع مقامه

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فكن للطيب قدوه في مسارك

وخذ جملة سماته مع وسامه

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فمن سار النهج هذا عزيزي

يعيش العمر كله في سلامه