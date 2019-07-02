عبد الله الحكماني | سلطنة عُمان
من الواقع خذيناها الفهامه
وبالدنيا نهجنا الاستقامه
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جمعنا مالحكم ما فاض عنا
وسقناها كما سوق الغمامه
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ألا يا صاح في عمرك تريّث
قبل لا تعلن ايّامك ختامه
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ترى الانسان عرضه للمفاتن
وحبّ المال مع حبّ الزعامه
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لجل ذلك يجاوز ما تخطّه
يدين الدين و يدين الكرامه
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فلا تسلك طريق الا تفكّر...
قبل لاقدام تبدأ فاستلامه
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ومن يمشي بعينه دون عقله
يضلّ الدرب ويحين انصدامه
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ولو صاحبت مالعالم صحيبك
تحقق زين من صحة كلامه
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من الاصحاب من سيّي النوايا
ومنهم من تبلّو بالغشامه
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كذا وافضل بشر للعيش معهم
بشر بوجودهم تبدو علامه
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وساع الصدر / صافين النوايا
كرام اكفوف / راعين ابتسامه
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وما إنْ تنتهي بحْصول طيّب
خويّ الطيبين ارفع مقامه
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فكن للطيب قدوه في مسارك
وخذ جملة سماته مع وسامه
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فمن سار النهج هذا عزيزي
يعيش العمر كله في سلامه