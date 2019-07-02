مِعْرَاجُ الهَوَى



سميرة الزغرودي | تونس

أَشْعَلْتُ مِنْ وَهَجِ الأَشْوَاقِ قِنْدِيلاَ

حَتَّى غَدَا القَلْبُ بِالأَحْبَابِ مَشْغُولاَ

//

أَثْمَلْتُ خِلِّي بِكَأْسِ فِي الهَوَى وَلَهُ

نَضَّدْتُ مِنْ رَوْضَة الخَدَّيْنِ إِكْلِيلاَ

//

أَخْبَرْتُهُ عَنْ غَرَامٍ بِالفُؤَادِ بَدَا

يَنْمُو وَيَسْجَعُ بِالأَعْمَاقِ تَرْتِيلاَ

//

يَنْسَابُ بَيْنَ دِمَاءِ النَّبْضِ فِي شَغَفِِ

خَيْطًا مِنَ الشِّعْرِ بِالشِّرْيَانِ مَغْزُولاَ

//

وَالرُّوحُ نَشْوَى وَبِالنَّايَاتِ كَمْ عَزَفَتْ

تَشْدُو لَهُ فِي مُنَاجَاتِي المَوَاوِيلاَ

//

أَمْطَرْتُهُ بِسِهَامِ السِّحْرِ مِنْ هُدُبِي

تَالله مِن ضَحِكَاتِي صَارَ مَخْبُولاَ

//

بِالأَمْسِ كَانَ بِدُونِ القَيْدِ فِي عَبَثٍ

وَاليَوْمَ صَارَ أَسِيرَ الحُبِّ مَقْتُولاَ

//

أَصْبُو لِعَنَّابِ شَقٍّ عِنْدَ فُسْتُقِهِ

فَأَرْتَوِي مِنْ رِضَابِ الشَّهْدِ تَقْبِيلاَ

//

يَاوَيْلَ رُوحِي غَدَتْ فِي الأُسَرِ وَاقِعَةً

تَأْبَى لِفَارِسِ هَذَا العِشْقِ تَبْدِيلاَ

//

طُوبَى لِرُوحِي وَقَدْ بَاتَتْ مُتَيَّمَةً

مِنْ سِدْرَةِ البَوْحِ قَدْ صَاغَتْ أَكَالِيلاَ

//

لاَحَ السَّنَا مِنْ مَرَايَا الوَجْهِ فِي وَلَهٍ

لاَشَيْءَ غَيْرَ الهَوَى يُعْتَدُّ تَأْوِيلاَ

//

لقَّنْتُهُ مِنْ تَمَاسِ العِشْقِ فِي شَبَقٍ

فِي سَمْتِ مِحْرَابِهِ صُغْتَ التَّرَاتِيلاَ

//

حَصَّنْتُهُ رُقْيَةً مِنْ كُلِّ ذِي حَسَدٍ

مَا هَمَّنِي فِي حَبِيبِ القَلْبِ مَا قِيلاَ

//

وَلِهَانَةٌ أَلْثُمُ الأَشْوَاقَ فِي لَهَفِِ

هَلْ كَانَ ذَا الحُبِّ فِي الجِينَاتِ مَجْبُولاَ؟

//

يَاسَاكِبَ العِشْقِ فِي شَلاَّلِ أَوْرِدَتِي

صِدْقُ المَشَاعِرِ لاَ يَحْتَاجُ تَعْلِيلاَ

//

يَادَافِقَ النُّورِ فِي جَوْفِ الفُؤَادِ أَلاَ

فَاعْرُجْ لأَِجْلِكَ أَوْقَدْتُ القَنَادِيلاَ

//

يَا وَاهِبَ القَلْبِ مَعْنًى لِلْوُجُودِ أَلاَ

فَانْهَضْ وَحَلِّقْ بِنَا كَيْ نَسْبِقَ الجِيلاَ

//

هَبَّتْ إِلَيْكَ قَوَافِي العِشْقِ تَسْبِقُنِي

تُقِيم مِن شَدْوِ أَشْعَارِي التَّهَالِيلاَ

//

قَدْ صُغْتُ مِنْ لُغَةِ العُشَّاقِ قَافِيَةً

تَرَاقَصَتْ فِي الهَوَى شَدْوََا وَتَرْتِيلاَ

//

مِن أَحْرُفِي يَتَهَاوَى التِّبْرُ مُنْتَشِرَا

يَغْزُو مَعَارِيجَ كُلِّ الشِّعْرِ مَثْمُولاَ