تدشين النسخة السابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب .. غدًا

مسقط - الرؤية

يرعى سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية و التعليم و المناهج في العاشرة من صباح غد الأربعاء احتفال جريدة الرؤية بتدشين النسخة السابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019، والتي تنطلق برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان".

وتشتمل الجائزة هذا العام على 8 مجالات؛ وهي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة، إن الجائزة تواصل للعام السابع على التوالي جهودها لإطلاق العنان لشبابنا ومساعدتهم على توظيف مهاراتهم وإبداعاتهم في خدمة الوطن، عبر 8 مجالات متنوعة، تستقطب أصحاب المواهب والمبتكرين والمبدعين في هذه المجالات. وأضاف الطائي أن الجائزة تعكس كذلك قيم المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية والراعي الحصري للجائزة شركة أوكسيدنتال عمان، إيماناً منهما بضرورة الإسهام في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.