الثلاثاء, 02 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تدشين النسخة السابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب .. غدًا

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

يرعى سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية و التعليم و المناهج  في العاشرة من صباح غد الأربعاء احتفال جريدة الرؤية بتدشين النسخة السابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019، والتي تنطلق برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان".

وتشتمل الجائزة هذا العام على 8 مجالات؛ وهي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة، إن الجائزة تواصل للعام السابع على التوالي جهودها لإطلاق العنان لشبابنا ومساعدتهم على توظيف مهاراتهم وإبداعاتهم في خدمة الوطن، عبر 8 مجالات متنوعة، تستقطب أصحاب المواهب والمبتكرين والمبدعين في هذه المجالات. وأضاف الطائي أن الجائزة تعكس كذلك قيم المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية والراعي الحصري للجائزة شركة أوكسيدنتال عمان، إيماناً منهما بضرورة الإسهام في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 سبتمبر 2015

تدشين جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والطاقة المتجددة تتصدر منافسات النسخة الثالثة

المزيد

20 أغسطس 2014

تدشين النسخة الثانية من "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" اليوم.. وعروض توضيحية بشروط الترشح

المزيد

09 سبتمبر 2015

تدشين النسخة الثالثة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والطاقة المتجددة تتصدر مجالات التنافس

المزيد

06 أغسطس 2017

وكيل "الإعلام" يرعى تدشين النسخة الخامسة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. الأربعاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

صلالة تحتضن أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج السكر الخالي من السعرات

الاقتصاد - محلي

"التواصل الحكومي": القوانين الاقتصادية الجديدة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظم دور القطاع الخاص في التنمية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"النهضة للخدمات" تبيع "توباز" إلى "موانئ دبي" بـ1.079 مليار دولار

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يتجاوز 65 دولارا

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة وأمطار على بعض المناطق .. والرستاق وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة