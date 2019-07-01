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"شباب عمان 2" ضمن موضوعات العدد الجديد من "جند عُمان"

الإثنين 01 يوليو 2019 09:19 م بتوقيت مسقط

"شباب عمان 2" ضمن موضوعات العدد الجديد من "جند عُمان"

 

مسقط- الرؤية

صدر العدد الجديد من مجلة جند عُمان لشهر يونيو 2019، والذي تضمن عددا من التغطيات الشاملة والفعاليات العسكرية والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد، السلطنة  تشارك في فعاليات العرض العسكري بمناسبة عيد الملكة (إلزابيث الثانية)، والسفينة (شباب عمان الثانية) تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بمملكة هولندا، وفريق قوات السلطان المسلحة للرماية يتوج بالمراكز الأولى في مسابقات البطولة العسكرية الدولية للرماية (بزلي) بالمملكة المتحدة، وتنفيذ فعاليات التمرين العماني الإيطالي المشترك (جبل شمس/2) بجمهورية إيطاليا الصديقة.

واشتمل العدد أيضاً على العديد من المقالات المتنوعة منها (ملامح من التاريخ العسكري العماني)، و(الثقافة العسكرية ودور الإعلام العسكري في نشرها)، و(طبيعة العمليات البحرية الحديثة وخصائصها)، و(أهمية الاحتياجات التدريبية)، و(العلاقات العامة ونشأتها)، كما شمل العدد أيضا مقال بعنوان (آفاق وتحديات ..واقع الأبحاث والتطوير في عالمنا المعاصر)، أما المقال الديني فكان بعنوان (أبناؤنا والإجازة الصيفية.. استغلال وإبداع)، والمقال الطبي بعنوان (الإجازات الطبية .. جبل الجليد العظيم تحت السطح)، أما التقرير السياحي فكان بعنوان (متنزه شاطئ السيب).

وتضمنت المجلة عددا من الأبواب الثابتة والمتنوعة سعياً منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.

وللاطلاع على مجلة (جند عمان) إلكترونياً عبر الشبكة العالمية يمكن للقارئ أن يتصفح المجلة على الموقع www.mod.gov.om وللمشاركة كذلك في إثراء المجلة بالمساهمات على العنوان  jundoman.mod@gmail.com.

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