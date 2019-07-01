"أمم إفريقيا": مصر تتصدر المجموعة الأولى.. وزيمبابوي يودع البطولة

القاهرة - الوكالات

تصدَّر منتخب مصر المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً على نظيره أوغندا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد القاهرة الدولي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط مقابل 4 نقاط لأوغندا، الذي ظفر ببطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية الثالث (3 نقاط)، وزيمبابوي في المركز الرابع بنقطة يتيمة.

وسجل هدفي مصر نجمه الأبرز محمد صلاح والقائد أحمد المحمدي. وضغط منتخب الفراعنة منذ وقت مبكر من الشوط الأول، وكان الأفضل نسبيًّا من نظيره الأوغندي، لكن الفرصة الأخطر في الثلث الأول من الشوط كانت لأوغندا عبر المهاجم إيمانويل أوكوي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 13. وتلقى منتخب مصر ضربة قوية بخسارته للاعب أحمد حسن كوكا الذي خرج مصاباً ليحل مكانه زميله مروان محسن في الدقيقة 25. وواصل المنتخب الأوغندي تهديده للمرمى المصري عندما سدد ألان كيامبادي كرة قوية تصدى لها بنجاح الحارس محمد الشناوي الدقيقة 28، وعاد اللاعب ذاته للتسديد لكن الشناوي كرر المشهد وأبعد الخطر في الدقيقة 31.

الشناوي لعب دوراً حاسماً في التصدي لتسديدة مباغتة من متوسط ميدان أوغندا ألان كيامبادي وأخرجها إلى ركلة ركنية قبل نهاية الشوط اأاول.

وكانت الفرصة الحقيقية الأولى لمنتخب مصر عند الدقيقة 33 من هجمة مرتدة قادها محمود حسن تريزيجه ومرر الكرة إلى محمد صلاح الذي أكملها بدوره إلى أحمد المحمدي أرسلها الأخير داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس الأوغندي لها بالمرصاد. وعلى طريقة الكبار، انبرى محمد صلاح لركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها قوية من فوق حائط الصد على يسار الحارس دينيس أونيانجو.

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه وقّع قائد الفراعنة على الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية اللاعب أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء، وسددها في الشباك في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.