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تونس يأمل العبور للدور الثاني عبر بوابة موريتانيا

الإثنين 01 يوليو 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

تونس يأمل العبور للدور الثاني عبر بوابة موريتانيا

القاهرة - الوكالات

قال الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، إن الفوز على موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بات ضرورة ملحة من أجل العبور للدور الثاني من نهائيات أمم إفريقيا. وقال جيريس -في المؤتمر الصحفي: يحمل اللقاء أهمية كبيرة، الفوز أمر حتمي من أجل سمعة الكرة التونسية، وتجنب وداع البطولة من دورها الأول.

وأضاف: هيأنا اللاعبين نفسيا بشكل جيد، لا سيما الذين شاركوا في مباراتي أنجولا ومالي.. لن أتحدث عن تغييرات في تشكيلة الفريق، لكن نعاني من أزمة على مستوى حراسة المرمى. وزاد: هناك محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة بعدما استعاد الكثير من كفاءته البدنية.

وبممعرض إجابته عن السبب وراء عدم مشاركة بسام الصرفي، أوضح قائلا: مشاركة اللاعبين تعود إلى خطة المباراة التي أضعها وحسب جاهزية كل لاعب. ومضى قائلا: ليس من المنطقي أن يشارك جميع لاعبي القائمة في المباريات، أنا لا أحب تشخيص الأزمات... نحن بحاجة لتطوير الشق الهجومي حتى نستطيع الذهاب بعيدًا في البطولة. وختم " جاهزون للمباراة، علينا فقط أن نحسم الأمور مبكرا أمام موريتانيا.

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