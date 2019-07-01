الإثنين, 01 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الكِفة.. مائلة!

الإثنين 01 يوليو 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

الكِفة.. مائلة!
مُحمَّد العليان

مُحمَّد العليان
المزيد من المقالات
الكِفة.. مائلة! واقعنا الرياضي مشاهد رياضية المشاركات الخارجية للأندية

 

محمد العليان

حالة من عدم الاتزان يمرُّ بها دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم؛ من حيث نظام وشكل البطولة، فمنذ شهرين وإلى الآن لم يُحدد نظام البطولة أو البطولتين، رغم قرب بدء الموسم الرياضي، وشهدتْ أروقة اتحاد الكرة شدًّا وجذبًا بين الاتحاد نفسه والأندية حول نظام إقامة البطولة، وشُكِّلت لجنة من قَبل لدراسة شكل البطولة بعد أن وافقت معظم الأندية من الدرجتين الأولى والثانية، واقترحت دمج الدرجتين في درجة واحدة، وهو دوري الدرجة الأولى مع إعطاء امتيازات مالية للأندية، بعد أن يتم تسويق الدوري، ولكن في النهاية اقترح اتحاد الكرة البقاء على النظام السابق بإقامة بطولتين: دوري الأولى والثانية، على أن يكون دوري الأولى من دُورين وبنظام دوري واحد، أما دوري الدرجة الثانية فسيبقى في مهب الريح.

الأندية واتحاد الكرة إلى الآن يرفضون الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة من التطور؛ فالكل ينظر لمصلحته فقط دون النظر للفائدة الفنية وتطوير المسابقات، والأندية كذلك لا حول لها ولا قوة، وتريد "تمشِّي" الدوري بأسلوبه القديم دون خسائرمادية لها، وهذا لن يخدم المسابقة أيضا؛ حيث ستظل المسابقة والدوري يسيران بنفس الاتجاه منذ سنوات، وبلا جديد من حيث التطوير أو رفع القيمة الفنية للبطولة، والمسابقات للدرجتين لم تتجاوز الحدود بعد، وما يرجى منها ومساهمتها في تطور الكرة العمانية، وأعتقد أنه قد حان الوقت لرسم آلية معينة جديدة تناسب تطور المسابقات لطموح ورؤية مستقبلية واضحة؛ فتقسيم البطولات إلى بطولتين أولى وثانية، لن يخدم المسابقات ولا الكرة العمانية من حيث الطموحات، ولا من حيث الارتقاء والنهوض بلعبة كرة القدم؛ فالتجديد والتطوير أصبح مطلبا حتميا وضروريا للخروج من العباءة القديمة لنظام المسابقات للدرجتين؛ فليس من المعقول أن يُقام دوري الدرجة الثانية مثلا بـ8 أو 7 أندية، وينتهي خلال 3 أشهر فقط أو دوري الدرجة الأولى بنظامه السابق بنظام المجموعتين، وتُنهي 10 أندية موسها من خلال 4 أشهر، وتنتظر 8 أشهر تالية لبدء الموسم الجديد.

التخطيط السليم للمسابقات يجب أن يكون من هذا الموسم، ونرى المسابقات بحلة جديدة؛ فدوري الأولى لا يقل فنيا عن دورى عمانتل للمحترفين، والحضور الجماهيري أكبر بكثير من دوري عمانتل في كثير من المباريات، ومعظم المواهب تخرج من دوري الدرجة الأولى إلى دوري عمانتل، وحتى على مستوى اللاعبين الأجانب المحترفين نجدهم أفضل فنيا عن لاعبي دوري عمانتل ويتفوقون عليهم بكثير، إذن من هذا كله ولكي تتطور المسابقة وتخرج من عباءتها المملة سأقدم عدة مقترحات للبطولات؛ منها أولا: دمج البطولتين في بطولة واحدة وتلعب من دوري إذا كان عدد الفرق يزيد على 20 فريقا، أو تقسم إلى مجموعتين بشرط أن لا تقل كل مجموعة عن 10 أندية. أو أن تظل كل مسابقة على نظامها ولكن يتم تعديله؛ فمثلا يلعب دوري الدرجة الأولى بنظام الذهاب والإياب بأى عدد كانت أنديته كنظام دوري من دورين، والدرجه الثانية تلعب بنفس النظام مع زيادة الحوافز المالية للبطل لتصل إلى 20 ألفا للمركزالأول، و15 للثاني، وتزيد أيضا مكافأة الدرجة الأولى للأول 30 ألف والثاني 20 والثالث 10 آلاف، ويجب دعم البطولات ماليا من اتحاد الكرة والوزارة، ودعم البطولات من القطاع الخاص.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

كتاب آخرين

عبدالنبي العكري

كاتب

رشيد الخيون

كاتب

أحمد السلماني

كاتب

خلفان الطوقي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التواصل الحكومي": القوانين الاقتصادية الجديدة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظم دور القطاع الخاص في التنمية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"النهضة للخدمات" تبيع "توباز" إلى "موانئ دبي" بـ1.079 مليار دولار

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يتجاوز 65 دولارا

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة وأمطار على بعض المناطق .. والرستاق وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

الموت يغيب الدبلوماسي والإعلامي صادق عبدواني

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة