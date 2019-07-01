الكِفة.. مائلة!

محمد العليان

حالة من عدم الاتزان يمرُّ بها دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم؛ من حيث نظام وشكل البطولة، فمنذ شهرين وإلى الآن لم يُحدد نظام البطولة أو البطولتين، رغم قرب بدء الموسم الرياضي، وشهدتْ أروقة اتحاد الكرة شدًّا وجذبًا بين الاتحاد نفسه والأندية حول نظام إقامة البطولة، وشُكِّلت لجنة من قَبل لدراسة شكل البطولة بعد أن وافقت معظم الأندية من الدرجتين الأولى والثانية، واقترحت دمج الدرجتين في درجة واحدة، وهو دوري الدرجة الأولى مع إعطاء امتيازات مالية للأندية، بعد أن يتم تسويق الدوري، ولكن في النهاية اقترح اتحاد الكرة البقاء على النظام السابق بإقامة بطولتين: دوري الأولى والثانية، على أن يكون دوري الأولى من دُورين وبنظام دوري واحد، أما دوري الدرجة الثانية فسيبقى في مهب الريح.

الأندية واتحاد الكرة إلى الآن يرفضون الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة من التطور؛ فالكل ينظر لمصلحته فقط دون النظر للفائدة الفنية وتطوير المسابقات، والأندية كذلك لا حول لها ولا قوة، وتريد "تمشِّي" الدوري بأسلوبه القديم دون خسائرمادية لها، وهذا لن يخدم المسابقة أيضا؛ حيث ستظل المسابقة والدوري يسيران بنفس الاتجاه منذ سنوات، وبلا جديد من حيث التطوير أو رفع القيمة الفنية للبطولة، والمسابقات للدرجتين لم تتجاوز الحدود بعد، وما يرجى منها ومساهمتها في تطور الكرة العمانية، وأعتقد أنه قد حان الوقت لرسم آلية معينة جديدة تناسب تطور المسابقات لطموح ورؤية مستقبلية واضحة؛ فتقسيم البطولات إلى بطولتين أولى وثانية، لن يخدم المسابقات ولا الكرة العمانية من حيث الطموحات، ولا من حيث الارتقاء والنهوض بلعبة كرة القدم؛ فالتجديد والتطوير أصبح مطلبا حتميا وضروريا للخروج من العباءة القديمة لنظام المسابقات للدرجتين؛ فليس من المعقول أن يُقام دوري الدرجة الثانية مثلا بـ8 أو 7 أندية، وينتهي خلال 3 أشهر فقط أو دوري الدرجة الأولى بنظامه السابق بنظام المجموعتين، وتُنهي 10 أندية موسها من خلال 4 أشهر، وتنتظر 8 أشهر تالية لبدء الموسم الجديد.

التخطيط السليم للمسابقات يجب أن يكون من هذا الموسم، ونرى المسابقات بحلة جديدة؛ فدوري الأولى لا يقل فنيا عن دورى عمانتل للمحترفين، والحضور الجماهيري أكبر بكثير من دوري عمانتل في كثير من المباريات، ومعظم المواهب تخرج من دوري الدرجة الأولى إلى دوري عمانتل، وحتى على مستوى اللاعبين الأجانب المحترفين نجدهم أفضل فنيا عن لاعبي دوري عمانتل ويتفوقون عليهم بكثير، إذن من هذا كله ولكي تتطور المسابقة وتخرج من عباءتها المملة سأقدم عدة مقترحات للبطولات؛ منها أولا: دمج البطولتين في بطولة واحدة وتلعب من دوري إذا كان عدد الفرق يزيد على 20 فريقا، أو تقسم إلى مجموعتين بشرط أن لا تقل كل مجموعة عن 10 أندية. أو أن تظل كل مسابقة على نظامها ولكن يتم تعديله؛ فمثلا يلعب دوري الدرجة الأولى بنظام الذهاب والإياب بأى عدد كانت أنديته كنظام دوري من دورين، والدرجه الثانية تلعب بنفس النظام مع زيادة الحوافز المالية للبطل لتصل إلى 20 ألفا للمركزالأول، و15 للثاني، وتزيد أيضا مكافأة الدرجة الأولى للأول 30 ألف والثاني 20 والثالث 10 آلاف، ويجب دعم البطولات ماليا من اتحاد الكرة والوزارة، ودعم البطولات من القطاع الخاص.