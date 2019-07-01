الحضرمي: "القوى العاملة" تقدم 55 خدمة إلكترونية عبر "سند" دون حجب

مراكز "سند" تثبت جدارتها في إنجاز 90 خدمة لـ 15 جهة حكومية

"الرفد" يولي عناية خاصة بتنمية "سند" وتوقيع اتفاقيات جديدة مع مختلف الجهات

القاسمي: تطوير منظومة تراخيص العمل يسهل إنجاز المعاملات في "سند"

مسقط – الرؤية

قال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة إنَّ الوزارة دشنت نسخة جديدة من خدمات إدارة بيانات القوى العاملة غير العمانية وتشمل 5 خدمات إلكترونية، تتمثل في خدمة تسجيل بيانات عامل وخدمة تجديد بيانات القوى العاملة غير العُمانية وخدمة تعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية وخدمة نقل الخدمات للقوى العاملة غير العمانية وخدمة إلغاء تصاريح العمل، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة بما يتواءم مع خطط التحول الإلكتروني وتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المُقدمة للمستفيدين.

وأكد الحضرمي استمرار التَّعاون بين الوزارة ومراكز سند للخدمات التي تعد أحد أهم القنوات الرئيسية لتقديم الخدمات، وبإمكانها استخدام خدمات الوزارة وتقديمها للمستفيدين من شركات وأفراد عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، موضحاً أنَّ الوزارة لم تحجب أي خدمة من خدماتها، وإنما قامت بتعديل آلية الحصول على تلك الخدمات التي تقدمها لأصحاب العمل والأفراد، باستخدام خاصية التصديق الإلكتروني التي يوفرها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني التابع لهيئة تقنية المعلومات والربط الإلكتروني مع الأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية. ويأتي ذلك الإجراء بهدف ضمان الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وموثوقة وأن تنجز المعاملة بواسطة أحد المخولين باستخدام الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي بدوره يوفر الحماية لموظفي مراكز سند للخدمات من التبعات التي قد تحدث في حال قيام غير المخولين بإجراء تسجيل لبيانات قوى عاملة غير عُمانية دون علم صاحب العمل، مؤكداً أنَّه بإمكان مراكز سند للخدمات الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية الأخرى ويزيد عددها عن 55 خدمة تقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

820 مركز "سند"

ومن جانبه قال يونس بن محمد النصري المكلف بأعمال مدير عام الاستثمار في صندوق الرفد إنّ مراكز سند للخدمات من المؤسسات الصغيرة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لإنجاز المعاملات وتسهيلها على المواطنين والمراجعين، وتعد إحدى منافذ تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والمعتمدة من قبل هيئة تقنية المعلومات، ويبلغ عددها 820 مركزاً توفر ما يزيد عن 2300 فرصة عمل. ومتى ما تطورت الخدمات الإلكترونية تطورت مراكز سند وزادت خدماتها، فهي منفذ يتميز بتكامل الأجهزة والأدوات التي تضمن إنهاء المعاملات بالصورة الصحيحة، كما تتميز بوجود كوادر مدربة ذات خبرة عملية للتعامل مع مختلف الخدمات.

وأشار النصري إلى أنَّ وزارة القوى العاملة تعمل حالياً على تحديث أنظمتها وبرامجها الإلكترونية، وبالتنسيق المسبق مع الوزارة يمكن للمراجعين ومراكز سند للخدمات في الوقت الحالي استخدام موقع وزارة القوى العاملة في إنجاز المعاملات، إلى حين تفعيل خدمات الوزارة عبر بوابة مراكز سند للخدمات خلال الفترة القادمة.

90 خدمة من 15 جهة حكومية

وقال النصري إنَّ مراكز "سند" أثبتت جدارتها التكاملية وخبرتها العملية في إنهاء الخدمات بتنوعها، حيث بلغ عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر مراكز سند للخدمات حوالي 15 جهة حكومية وتوفر أكثر من 90 خدمة، مؤكداً أنَّ الإدارة التنفيذية لصندوق الرفد تولي عناية خاصة بمراكز سند للخدمات من خلال العمل المستمر لتطوير هذه المراكز وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار النصري إلى نموذج الربط الإلكتروني الموحد بين بوابة مراكز سند وبوابات الجهات الحكومية والخاصة المعتمد من هيئة تقنية المعلومات وقال إن النظام سهل عملية الربط بحيث يكون لصندوق الرفد إدارة مراكز "سند" وإدارة ضمان الجودة، ويتيح للجهة الحكومية والخاصة إدارة خدماتها، فهو نموذج أخذ وقتاً من العمل، ولكنه ظهر بالشكل المطلوب والذي يرضي الجميع، وهذا النموذج يتيح تقديم الخدمات بمراكز سند كمنفذ آخر للجهات بما يضمن أمن المعلومات وجودة الخدمة المُقدمة وضبط أسعار الخدمات لتكون في متناول طالبي الخدمة.

وعن الخدمات التي سيجري توفيرها عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات مستقبلاً، قال النصري إن الصندوق يسعى إلى تنمية وتطوير المراكز من خلال البحث عن خدمات جديدة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص حيث سيتم تدشين ما يفوق (100) خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية للمراكز خلال العام الجاري لعدد من المؤسسات ومنها الأمانة العامة للضرائب، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية والادعاء العام وغرفة تجارة وصناعة عُمان وبلدية مسقط وشركة حيا للمياه وغيرها من الجهات الأخرى.

تطوير منظومة تراخيص العمل

ومن جانبهم أشاد عددٌ من أصحاب مراكز سند للخدمات بالجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة تراخيص العمل، حيث قال راشد محمد سعيد الراسبي صاحب مركز سند: إن ذلك يتيح للمستخدم إنجاز مُعاملاته المتعلقة بوزارة القوى العاملة من مكان واحد وبكل بساطة وسرعة في الإنجاز، إضافة إلى إمكانية المستفيد من تقديم تراخيص العمال الخاصة الجديدة من تقديم الطلب والدفع في نفس الوقت إذا كان لا يوجد نواقص في الطلب، وكذلك تسهيل إجراء إصدار التراخيص التجارية إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للشروط حيث تجري الموافقة عليه بأسرع وقت، وتسجيل بطاقة العامل فور دخوله البلد وجميع الخدمات المُقدمة من قبل الوزارة سهله وتوفر الوقت بطريقة آمنة.

وأشار الراسبي إلى أنه ضمن منظومة التراخيص مجموعة من الخدمات التي تحرص الوزارة على أن تكون سهلة وميسرة بحيث تستطيع مراكز سند التعامل معها بكل دقة، إلى جانب رصد الملاحظات التي تحظى بمُتابعة الجهات المعنية بالوزارة.

وقال خلفان بن عامر بن علي القاسمي صاحب مركز سند: نشكر وزارة القوى العاملة على كل الجهود المبذولة في خدمة المستفيدين وتسهيل إجراءاتهم وتوفرها في كل مكان وزمان. ونقدم في مركز سند جميع الخدمات التي تتعلق بالعمالة الوافدة مثل استمارات إلغاء تصاريح العمل وطلبات تصاريح العمل ونقل الكفالة وتعديل البيانات وجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة القوى العاملة للجمهور والمستفيدين من الخدمة، ونتفهم ما يبذل من جهود لإحداث نقلة في الخدمات الإلكترونية المُقدمة، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت لمُعالجة تبعات عملية الانتقال الإلكتروني.

وقال إسحاق بن محمد العبري صاحب مركز سند: إن من يعملون في مراكز سند مواطنين عمانيين متفرغين، ونفخر بالشراكة التي تربطنا مع القوى العاملة. وقد جاءت النسخة المطورة من الخدمات المقدمة من القوى العاملة للجمهور لتتزامن مع خطة الوزارة في تطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين، وقد بات الأمر أسهل وأسرع وأدق، حيث أصبح تقديم الخدمة مباشرة عبر مراكز سند، في خطوة قوبلت باستحسان أصحاب مراكز سند، ونأمل في الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين مراكز سند والوزارة لتقديم خدمة سلسة وسريعة للمستفيدين.

وأضاف العبري: تتصدر أعداد العمالة الأجنبية والشركات قائمة الخدمات المقدمة في هذه المراكز، وستظل القوى العاملة ترتكز على مراكز سند للخدمات في تقديم خدماتها إلى طالبيها، حيث تمتاز بالانتشار الجغرافي، فهناك 820 مركزا تنتشر في جميع ولايات السلطنة، وتعمل من الساعة ٨ صباحًا وحتى ١٠ مساء في بعض المراكز. ونشكر وزارة القوى العاملة على تطوير أنظمتها وتيسير الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية.

سرعة إنجاز المعاملات

وقالت خولة بنت سليمان المقبالية مالكة مركز شعاع الهمبار في ولاية صحار عن المنظومة الجديدة والخدمات التي تقدمها الوزارة إن منظومة تراخيص العمل الجديدة أسهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والجودة في العمل، وقد جاءت المنظومة مُلبية للحاجة الفعلية لمعظم الإجراءات التي تحتاجها منشآت القطاع الخاص ومواكبة للتحول الإلكتروني في الحكومة. وقد ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، وقللت عناء مراجعة المواطن للمديرية، حيث أصبح بإمكانه إنجاز جميع معاملاته في المركز. كما ساهمت عملية الربط في المنظومة بين "القوى العاملة" والجهات الحكومية الأخرى في توفير الوقت والجهد والتقليل من روتين المعاملات الورقية.

وقالت هند بنت محمد الحراصي، وتعمل بمركز واحة البنفسج المتميزة في صحار: إن المركز يقدم خدمات إصدار تصاريح العمل الخاصة والتجارية وتسجيل بطاقات عمال وتجديد بطاقات العمال ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية وتسجيل بلاغات الهروب واستخراج التقارير وتقديم وثائق المنشأة وتعديل بيانات القوى العاملة الوافدة والعمانيين. وهناك سهولة كبيرة في التعامل مع أنظمة القوى العاملة بشكل عام، حيث توفر الجهد والوقت للعاملين والمراجعين، كما أصبحت معظم الخدمات تُنجز في المكاتب. ونتمنى من القائمين على وزارة القوى العاملة تنظيم ورش عمل لموظفي مراكز سند للتعريف بكل جديد في منظومة عمل الوزارة.

وقالت سوسن بنت خلفان الكندي مالكة مركز بنت الكندي للتجارة إن منظومة القوى العاملة الجديدة وفرت علينا الجهد والوقت في إنجاز معاملات المواطنين، وسهلت الإجراءات وقللت استخدامنا للأوراق. وفي بداية تطبيق المنظومة الجديدة واجهنا بعض الصعوبة، لكن مع تعاون موظفي المديرية العامة للقوى العاملة في صحار تم تجاوز هذه الصعوبات وأصبح العمل أكثر سهولة، ونتمنى أن تنجز معظم خدمات الوزارة عن طريق مراكز سند لأنها مصدر رزق لنا.