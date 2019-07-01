شدْو الطفولة



هلال الشيادي | سلطنة عمان

أيامَ كنا مع الأولاد في الحلةْ

‏نلهو ونلعب نقضي وقتنا كلهْ

//

‏نمد أحلامنا الحمقاء في شغفٍ

‏نظن كل مُنى أحلامنا سهلةْ

//

كنا إذا الليل غطتنا عباءته

يزورنا البدر والنجمات في التلةْ

//

وفي الـوسائد نلقى النوم منتظرا

بأن نعود إلى أحلامنا مثلَهْ

//

وإن بدا الصبح بسّاما بطلعته

نمضي لوضع أمانينا على سلة

//

نسعى إلى البحر في شوق لنوقظه

ونفرش السِيف فوق الرمل والغَّلة١

//

‏لما تخذنا جدار البيت مدرجنا

‏إلى السماوات مدتْ كفَّها النخلة

//

‏فكم لهونا بها نصغي لضحكتها

‏وكم ضحكنا على تفكيرنا الأبله

//

ونصنع الرمل قصرا ثم نهدمه

وكل رمل يناجي حينها رمله

//

نشارك الطير في أعشاشه لعباً

فنحن أفراخها نلهو مع الشلة

//

فوق السطوح اقتحمنا الدهر مثل دمى

نسابق الوقت لا نعطي له مُهلة

//

في كل ماء لنا من عنده لُعَبٌ

في البحر في القطر في المزراب في (الجِّلة)٢

‏تلك الطفولة في أدنى بساطتها

‏كانت لنا وإلى آمالنا وصلة

//

مرت بنا طفلةُ الأيام مسرعةً

كأنما هي من أعمارنا وهلة

//

كنا صغارا وهذا الحي عالمنا

حتى الأمانيُّ كانت مثلنا طفلة

//

يجري الزمانُ على هيئات فكرتنا

فلو تجاوَزَنا لم نستطع حمله

//

فكل شيء صغيرٌ حولنا؛ ولذا

نرى الحياة على أشكالها حفلة

//

إذا تيبست الدنيا على كمدٍ

فنحن تبقى لنا بالسعد مبتلة

//

كنا إذا باتت الأيام مظلمةً

نبدو بضحكتنا من بينها شعلة

//

تلك الطفولة ما أحلى براءتها

كالعيد كالحب كالغيمات منهلّة

//

تمضي الحياة بنا في متن أشرعة

أجْمِلْ بنا رُحَّلا أمْتِعْ بها رحلة

...............

هوامش:

هذا المقطع ألهمني هذي القصيدة

https://www.instagram.com/p/Byhat5EjdCj/?igshid=14ryzre5xh65c

١ الغَّلّة هي بقايا ماء البحر في حالة الجزر

٢ الجلة هي مكان لتجميع الماء لتوزيعها لسقي النخيل