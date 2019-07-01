شدْو الطفولة

هلال الشيادي | سلطنة عمان
أيامَ كنا مع الأولاد في الحلةْ
نلهو ونلعب نقضي وقتنا كلهْ
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نمد أحلامنا الحمقاء في شغفٍ
نظن كل مُنى أحلامنا سهلةْ
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كنا إذا الليل غطتنا عباءته
يزورنا البدر والنجمات في التلةْ
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وفي الـوسائد نلقى النوم منتظرا
بأن نعود إلى أحلامنا مثلَهْ
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وإن بدا الصبح بسّاما بطلعته
نمضي لوضع أمانينا على سلة
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نسعى إلى البحر في شوق لنوقظه
ونفرش السِيف فوق الرمل والغَّلة١
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لما تخذنا جدار البيت مدرجنا
إلى السماوات مدتْ كفَّها النخلة
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فكم لهونا بها نصغي لضحكتها
وكم ضحكنا على تفكيرنا الأبله
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ونصنع الرمل قصرا ثم نهدمه
وكل رمل يناجي حينها رمله
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نشارك الطير في أعشاشه لعباً
فنحن أفراخها نلهو مع الشلة
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فوق السطوح اقتحمنا الدهر مثل دمى
نسابق الوقت لا نعطي له مُهلة
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في كل ماء لنا من عنده لُعَبٌ
في البحر في القطر في المزراب في (الجِّلة)٢
تلك الطفولة في أدنى بساطتها
كانت لنا وإلى آمالنا وصلة
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مرت بنا طفلةُ الأيام مسرعةً
كأنما هي من أعمارنا وهلة
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كنا صغارا وهذا الحي عالمنا
حتى الأمانيُّ كانت مثلنا طفلة
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يجري الزمانُ على هيئات فكرتنا
فلو تجاوَزَنا لم نستطع حمله
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فكل شيء صغيرٌ حولنا؛ ولذا
نرى الحياة على أشكالها حفلة
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إذا تيبست الدنيا على كمدٍ
فنحن تبقى لنا بالسعد مبتلة
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كنا إذا باتت الأيام مظلمةً
نبدو بضحكتنا من بينها شعلة
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تلك الطفولة ما أحلى براءتها
كالعيد كالحب كالغيمات منهلّة
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تمضي الحياة بنا في متن أشرعة
أجْمِلْ بنا رُحَّلا أمْتِعْ بها رحلة
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هوامش:
هذا المقطع ألهمني هذي القصيدة
https://www.instagram.com/p/Byhat5EjdCj/?igshid=14ryzre5xh65c
١ الغَّلّة هي بقايا ماء البحر في حالة الجزر
٢ الجلة هي مكان لتجميع الماء لتوزيعها لسقي النخيل