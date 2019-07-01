عذرًا أستاذي*



د. محمد ناصر بوحجام | الجزائر



عَنْ مُلْتَقَى الدّكتور كَان غِيابِي

هَلْ يُشفعُ لي، أمْ يَطولُ حِساِبي

//

إِنْ جِئْتُ بِالعُذْرِ الصّريحِ، يَقينِي

مِنْ جَـمْعِ أَهْلينَا شَديدَ عِتابِ

//

لي مَوْعِدٌ في مَسْقِط لِعِـــلَاجِ

رِجْلِي، وَمَوْعدُ مُلتَقًى، أَحْبابِي

//

العُذرُ عِنْدَ كَريــمِ نَفْسٍ مَوْضعٌ

لِرٍضًى، يَنَالُ بهِ عَظيمَ ثوَابِ

//

مَا غابَ عنّي قدرُ أُسْتَاذي، لسْـــ

ـتُ أَنَا ضَنينًا أَنْ أَفِي بِنِصَابِي

//

رَدًّا لفَضْلٍ خَصَّني بهِ: نُصْحًا

وَرِعايَـــةً، وَدَمَــــــــاثَةَ آدابِ

//

فمحمَّدٌ نِبْرَاسُ دَرْبي في مِضْــ

ــمارِ العُلُومِ وَفي ذُرَى الآدَابِ

//

هُوَ قُدْوَتِي وَمَنَارتي، مَنْ شَدَّ

أَزْرِي، بِفَتْحِ البَابِ دُونَ حِجاب

//

لِـمآرِبِـي وَمَطالـبيِ، فَعَـلَاقَتِي

صافٍ مداهَا، مِنْ نَــمِيرِ شَرابِ

//

لَكِنْ ظُــرُوفٌ تَسْتَبِدُّ مِرَارًا

تَــجْثُو، وإنْ قاوَمْتَهَــــا بِغِلابِ

//

أُسْتَاذُنَا عَلَمٌ كَبِيـــرٌ، حَـــــــاز

سَبْقًا مَدَى عُمْرٍ، مَضَى في الدَّابِ

//

الشِّعْـرُ فِيهِ إمَامُ فَنِّه ،خُـــــذْ من

مَنْثُورهِ قَبَسَاتِ فَصْلِ خِطابِ

//

النّقْدُ مَعْلمُ نَهْجِهِ، والإِبْــــــدَا

عُ سَبيلُ دَأْبِهِ، في كَذَا أَبْوابِ

//

لَا تَـغْفَلِ الـمَأْثُورَ مِنْ تَأْلِيفِــهِ

هُوَ مُــكْثِرٌ مُتَتَابِـــعُ الإنْــجَـابِ

//

مُتنَوِّعٌ إصْدَارُهُ: عَـدَدًا، فَنْــــ

ـنًا، مَنْهَجًا، يَسْبِي ذَوِي الألْبَابِ

//

وَمَجَالسُ الذّكْرِ اـمُبين بِـها نَـجْــ

ـمٌ؛ قُوَّةً وبَراعَةَ إِعْـــرَابِ

//

وَتُرَاثنا، مَا ضَنَّ عَنْه ُ بِجُهـدٍ

فقَدِ استفادَ بِوَقْتِهِ بنصَـــاب

//

في كُلِّ رُكْنٍ لَا يُغَـادرُ فِعْلاً

هُوَ رَائـــدٌ، وَمُصَاحِبٌ لِسَحَابِ

//

أَنّى يَسيرُ، خَراجُه النّامي يَــأْ

تِي مُثْقَلاً، يُغْرِي لِمَلءِ جِرَابِ

//

أَأَكُونُ مُـجْحِفَ فَضْل ِمَنْ أَسْدَى لي

خَيْرًا كَثيرًا مِنْ نَفيسِ لُبَـــابِ

//

هَلْ أُحْسَبُ الـــــجاحدَ إذِ كُنْــــ

تُ الغَائِبَ الـمَحْرُوم يَا أصْحابِي

//

أَنْتَ الرَّحِيمُ مُعَلّمِي، فَرَجَاؤُنَــا

صَفْحًا ، لَكُمْ وَعْدٌ بِـخَيْرِ ثَوابِ

...............

*هامش:

أقيم ملتقى لأستاذنا الدّكتور محمد بن صالح ناصر عن أعماله الأدبيّة والنّقديّة، لم اتمكّن من حضوره، لأنّي كنت في سلطنة عمان، فكتبت هذه الأبيات معتذرا له عن الغياب.