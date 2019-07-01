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عذرًا أستاذي*

الإثنين 01 يوليو 2019 09:27 ص بتوقيت مسقط

عذرًا أستاذي*


د. محمد ناصر بوحجام | الجزائر


عَنْ مُلْتَقَى  الدّكتور   كَان   غِيابِي
هَلْ يُشفعُ  لي، أمْ   يَطولُ  حِساِبي
//
إِنْ جِئْتُ  بِالعُذْرِ  الصّريحِ، يَقينِي
مِنْ جَـمْعِ   أَهْلينَا  شَديدَ   عِتابِ
//
لي  مَوْعِدٌ   في   مَسْقِط   لِعِـــلَاجِ
رِجْلِي،  وَمَوْعدُ  مُلتَقًى،   أَحْبابِي
//
العُذرُ  عِنْدَ   كَريــمِ  نَفْسٍ  مَوْضعٌ
لِرٍضًى،  يَنَالُ   بهِ  عَظيمَ   ثوَابِ
//
مَا  غابَ عنّي  قدرُ أُسْتَاذي، لسْـــ
ـتُ أَنَا  ضَنينًا    أَنْ  أَفِي  بِنِصَابِي
//
رَدًّا   لفَضْلٍ خَصَّني  بهِ:    نُصْحًا
وَرِعايَـــةً،    وَدَمَــــــــاثَةَ   آدابِ
//
فمحمَّدٌ  نِبْرَاسُ  دَرْبي  في  مِضْــ
ــمارِ العُلُومِ  وَفي   ذُرَى   الآدَابِ
//
هُوَ  قُدْوَتِي   وَمَنَارتي،   مَنْ   شَدَّ
أَزْرِي،  بِفَتْحِ البَابِ دُونَ  حِجاب
//
لِـمآرِبِـي    وَمَطالـبيِ،   فَعَـلَاقَتِي  
صافٍ مداهَا،  مِنْ نَــمِيرِ   شَرابِ
//
لَكِنْ   ظُــرُوفٌ    تَسْتَبِدُّ    مِرَارًا
تَــجْثُو، وإنْ   قاوَمْتَهَــــا  بِغِلابِ
//
أُسْتَاذُنَا  عَلَمٌ   كَبِيـــرٌ،  حَـــــــاز
سَبْقًا مَدَى عُمْرٍ، مَضَى في الدَّابِ
//
الشِّعْـرُ فِيهِ  إمَامُ  فَنِّه ،خُـــــذْ من
مَنْثُورهِ   قَبَسَاتِ  فَصْلِ  خِطابِ
//
النّقْدُ  مَعْلمُ  نَهْجِهِ،  والإِبْــــــدَا
عُ سَبيلُ  دَأْبِهِ، في  كَذَا أَبْوابِ
//
لَا  تَـغْفَلِ  الـمَأْثُورَ  مِنْ   تَأْلِيفِــهِ
هُوَ مُــكْثِرٌ  مُتَتَابِـــعُ  الإنْــجَـابِ
//
مُتنَوِّعٌ   إصْدَارُهُ:  عَـدَدًا،  فَنْــــ
ـنًا، مَنْهَجًا،  يَسْبِي ذَوِي الألْبَابِ
//
وَمَجَالسُ الذّكْرِ اـمُبين بِـها نَـجْــ
ـمٌ؛   قُوَّةً   وبَراعَةَ   إِعْـــرَابِ
//
وَتُرَاثنا، مَا ضَنَّ  عَنْه ُ  بِجُهـدٍ
فقَدِ  استفادَ  بِوَقْتِهِ   بنصَـــاب
//
في كُلِّ   رُكْنٍ  لَا  يُغَـادرُ   فِعْلاً
هُوَ  رَائـــدٌ،  وَمُصَاحِبٌ لِسَحَابِ  
//
أَنّى  يَسيرُ،  خَراجُه النّامي  يَــأْ
تِي مُثْقَلاً، يُغْرِي   لِمَلءِ جِرَابِ
//
أَأَكُونُ مُـجْحِفَ فَضْل ِمَنْ أَسْدَى لي
خَيْرًا   كَثيرًا  مِنْ   نَفيسِ   لُبَـــابِ
//
هَلْ  أُحْسَبُ الـــــجاحدَ  إذِ   كُنْــــ
تُ الغَائِبَ الـمَحْرُوم  يَا  أصْحابِي
//
أَنْتَ  الرَّحِيمُ   مُعَلّمِي،  فَرَجَاؤُنَــا
صَفْحًا ،  لَكُمْ  وَعْدٌ  بِـخَيْرِ ثَوابِ
...............
*هامش:
أقيم ملتقى لأستاذنا الدّكتور محمد بن صالح ناصر عن أعماله الأدبيّة  والنّقديّة، لم اتمكّن من حضوره، لأنّي كنت في سلطنة عمان، فكتبت هذه الأبيات معتذرا له عن الغياب.

 

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