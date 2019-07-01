اعتقال امرأة تُلزم زوجها بتنظيف المنزل

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أمضت البريطانية فاليري ساندرز، البالغة من العمر 58 عامًا، 17 ساعة في السجن إثر اتهامها بـ"السلوك المُسيطر"، بعد ازعاج زوجها والإلحاح عليه لتنظيف المنزل بدلاً من سيارته.

وبدأت فاليري منذ أبريل 2018، تواجه مشكلات عندما لاحظ الموظفون زملاء زوجها مايكل في العمل يعاني من حالة مزاجية سيئة، وعندما سألوه عن الأمر، علموا أن السبب في ذلك هو أن زوجته كانت تطالبه باستمرار بتنظيف وتلميع منزل العائلة وتشتكي من أنه قضى الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية وتنظيف سيارته. وعلى ما يبدو، مثل هذا الأمر "سلوكًا قسريًا أو مُسيطرًا"، وهو جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة المتحدة، لذلك حضرت الشرطة إلى منزل ساندرز في مقاطعة كاتريك، واعتقلت فاليري وزجت بها في السجن لمدة 17 ساعة، بعدما وجهت لها تهمة "السلوك المسيطر"، وهو ما أجبرها على خوض معركة قانونية امتدت لأكثر من عام.

وتحدثت فاليري عن اللحظة الأليمة التي ألقي فيها القبض عليها، وقالت: "لم أشعر بأنني في ورطة، لقد شعرت بالرعب". وأضافت: "كنت أفكر في ترك رسالة لمايكل أطلب منه تنظيف أبواب الفناء وتنظيف أجزاء من المنزل، والعناية باثنين من الكلاب الألمانية الصغيرة، لكنه يقضي 4 ساعات في تنظيف سيارته، لذلك فبدلا من ترك رسالة، ألححتُ عليه ولا أظن أن ما فعلته ‘سلوكا مسيطرا’ وإلا كل المتزوجين سيكون مكانهم المحكمة".

وقال مايكل لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن مقاضاة فاليري لم تكن قراره، لكنه أصر على محاكمتها، حيث تطلب منه باستمرار تنظيف الفناء الخارجي والمنزل بسبب كلبيهما. وفي المقابل تشكو الزوجة باستمرار من هوس الزوج بالعناية بلياقته في صالة الألعاب الرياضية وقضاء الكثير من الوقت في تنظيف سيارته.

ويقول مايكل: "لم يعد هناك حب بعد الآن. لقد اعتادت أن تُقبل كلبيها وتداعبهما، لكنها لم تعد تقبلني ولا تعانقني".

وقالت فاليري إنه منذ أن حصل زوجها البالغ من العمر 58 عامًا على وظيفة مدير صالة ألعاب رياضية، خصص الكثير من الوقت والاهتمام لممارسة التمارين الرياضية والاهتمام بنظامه الغذائي، مما أثر سلبًا على زواجهما، وكان مايكل يقوم بتناول وجبات الطعام من المنزل، لذلك توقفوا عن الخروج معًا لتناول الطعام في الخارج، وقضى معظم وقته في صالة الألعاب وتنظيف سيارته، وأنها لم تكن تراه في أوقات كثيرة.

وكان الزوجان قد التقيا عبر الإنترنت في عام 2012 وتزوجا بعد عامين من أول لقاء، والآن في عام 2019 هما بصدد الطلاق، وتقول فاليري ساندرز إن الساعات الـ17 التي قضتها في السجن حطمت حبها له.

وتم إسقاط الدعوى المرفوعة ضدها بعد أن قررت شاهدة رئيسية عدم دعم حجة الادعاء العام، حتى تتمكن المرأة من العودة للعيش في حياة طبيعية. وحصلت المرأة على أمر تقييد لمدة عامين، لكنها لا تخطط للذهاب إلى أي مكان بالقرب من مايكل مرة أخرى.