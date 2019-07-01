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"الوثائق والمحفوظات": تأجيل المؤتمر الدولي "العلاقات العمانية البرتغالية"

الإثنين 01 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

"الوثائق والمحفوظات": تأجيل المؤتمر الدولي "العلاقات العمانية البرتغالية"

مسقط - الرؤية

أعلنتْ هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الثامن "العلاقات العمانية البرتغالية في القرنين السادس عشر والسابع عشر"، الذي كان من المقرر أن ينعقد خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2019 في مسقط، إلى وقت اَخر؛ وذلك نظراً لاحترامها لرؤية الجانب البرتغالي، ورغبتهم في تأجيل موعد إقامة المؤتمر إلى وقت آخر.

ويأتي ذلك في إطار التواصل والتنسيق مع الجانب البرتغالي حول إقامة المؤتمر، وضمان المشاركة المشتركة، ولإعطاء مزيد من التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة والغايات المنشودة، وللظروف التي تمت الإشارة إليها من قبل الجانب البرتغالي، فإن الهيئة استجابة لهذا التوجه.

وقالت الهيئة إنَّه وبالإشارة إلى قبول ملخصات البحوث المشاركة في المؤتمر الدولي الثامن "العلاقات العمانية البرتغالية"، فسوف يتم التواصل مع الباحثين المقبولين بالمؤتمر الدولي، بالموعد الجديد بوقت كاف فور التوصل مع الجانب البرتغالي للموعد الجديد، على أن يتم تسليم أوراق العمل للمختصين بالهيئة حسب المواعيد المحددة سابقاً.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة أوجه هذه العلاقات منذ وصول البرتغاليين إلى عُمان، والدور العماني في مقاومة وإنهاء الاحتلال البرتغالي من عمان والخليج والمحيط الهندي وشرق إفريقيا، وتسليط الضوء على بعض العناصر التي أغفلها الكثير من المؤرخين والساسة، والتي تشمل ملابسات وصول البرتغاليين إلى عمان خلال فترة حكم النباهنة، والظروف المعيشية والاقتصادية والسياسية في ظل سيطرة البرتغاليين، ووجودهم الذي استمر لفترة تقارب القرن والنصف، فضلاً عن إبراز المراجع والدراسات التي تبين دور العمانيين في محاربة البرتغاليين في منطقة الخليج وصولاً إلى شرق إفريقيا. كما تشمل أهداف المؤتمر تنمية أواصر التعاون والشراكة بين مؤسسات البحث العلمي، والوصول إلى أفضل الاَليات لتطويرها، فضلاً عن دعم السلطنة للبحث العلمي في مختلف المجالات.

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