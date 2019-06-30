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"Shipa للتوصيل" تطلق خدماتها في السلطنة

الأحد 30 يونيو 2019 08:51 م بتوقيت مسقط

"Shipa للتوصيل" تطلق خدماتها في السلطنة

 

 

مسقط - الرؤية

أطلقتْ "Shipa للتوصيل" -الشركة الرائدة في تقديم خدمات التوصيل المحلية والنقل العابر للحدود في الشرق الأوسط- خدماتها في السلطنة، وتشمل خدمات التوصيل في اليوم ذاته أو في اليوم التالي، أو التوصيل حسب الطلب، وهي خدمات معززة بأحدث التقنيات.

وجاءت خطوة التوسُّع نحو السلطنة في إطار عملية شاملة في منطقة الخليج تضم ثلاثة أسواق إلى جانب السلطنة؛ هي: الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، علماً بأن "Shipa للتوصيل" تتمتع بحضور قوي في الإمارات، التي شهدت انطلاقة الشركة من دبي.

وتشهد السلطنة نموًّا سريعًا في مُستويات الطلب على خدمات التوصيل الموثوقة ذات الأسعار المناسبة للبضائع من متاجر التجزئة التقليدية أو مواقع التجارة الإلكترونية، فضلا عن زيادة الطلب على خدمات توصيل الطرود المهمة من جميع الأحجام، بدءاً من بطاقات الائتمان، ووصولاً إلى الأثاث؛ من قبل المستهلكين من الأفراد والشركات.

ويتماشَى ذلك التوجه مع توقعات برهان بن مينا الرئيس التنفيذي لـ"Shipa للتوصيل" مع انطلاق عمليات الشركة في دبي؛ حيث انطلقت أعمال الشركة بتمويل ودعم من شركة "أجيليتي" -أكبر مزودي الخدمات اللوجيستية في المنطقة- وقال بن مينا: تم تصميم "Shipa للتوصيل" خصيصَا لتلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط، ويميزنا في هذا المجال معرفتنا العميقة بهذه الأسواق وتقنياتنا المتقدمة وخدماتنا الموثوقة. نحن نجعل من خدمات التوصيل أمرًا سهلاً للشركات والأفراد على حدٍّ سواء.

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