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تسارع وتيرة العمل في شبكات توزيع العجائز وأبومظابي وهيما

"ديم" تنجز 75% من مشروع خط نقل المياه "الدقم – هيما" بتكلفة 25 مليون ريال

الأحد 30 يونيو 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - نجلاء عبدالعال

نظمت "ديم" زيارة لمراسلي وسائل الإعلام إلى مشروع إنشاء خط نقل المياه من الدقم إلى هيما وشبكات التوزيع بمناطق العجائز وأبومظابي وهيما، للاطلاع على الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع بتكلفة نحو 25 مليون ريال عماني، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه المشروع 75%.

وقال الدكتور علي بن عبدالله الشعيلي القائم بأعمال مدير عام المشاريع بديم إنّ المشروع يشتمل على إنشاء خط نقل المياه بقطر 400 ملم من الدقم إلى العجائز بطول 62 كم، وخط نقل من العجائز إلى أبو مضابي لمسافة 61 كم بقطر 300 ملم، وخط نقل آخر من أبو مضابي الى هيماء بطول 51 كم بقطر 300ملم، وخطي نقل المياه بقطر 200 ملم من محطة ضخ هيما الى معسكر قوات السلطان الخاصة بطول 23 كم، وآخر الى معسكر وزارة الدفاع بطول 12 كم.

كما يشمل المشروع إنشاء شبكات لتوزيع المياه في هيما والعجائز بطول أكثر من 93 كم، حيث تبلغ أطوال الشبكات في منطقة العجائز 12 كم وفي هيما بطول 81 كم، إلى جانب إنشاء خزان أرضي في العجائز وآخر في أبو مضابي بسعة 1000 م3 لكل منهما بالإضافة إلى خزان أرضي آخر بسعة 5000 م3 وعلوي بسعة 600م3 في موقع محطة ضخ هيماء وإنشاء 4 محطات متكاملة لضخ المياه في الدقم، والعجائز، وأبو مضابي وهيماء إضافة إلى مبنى اداري في ولاية هيما.

وعن أبرز التحديات خلال العمل، قال الشعيلي إنّ صعوبات الحفر كانت أبرز ما واجه خطة العمل لكنّهم تمكنوا من التغلب عليها؛ مشيرًا إلى بعض الصعوبات المتعلقة بالحصول على المياه الكافية للعمل. ولفت إلى أنّ محطة المياه في العجائز تنشأ من الصفر وأنّه روعي في تصميمها أن يحتوي على أحدث أجهزة التحكم في مستويات الضخ مع ربطها بمركز التحكم المركزي في مسقط. أما منطقة أبو مضابي فيوجد بها محطة سابقة ويعمل المشروع على توسعتها وتحديثها، ويقارب العمل في التطوير على الانتهاء، وتوقع أن يجري تشغيل المشروع بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطط "ديم" لتنفيذ وافتتاح شبكات نقل وتوزيع المياه ذات الجودة العالية وفق رؤيتها في أن تكون مؤسسة خدمية رائدة تطبق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة. وسيعمل المشروع بعد افتتاحه على توفير خدمات المياه الصالحة للشرب للمنازل المنشآت الحكومية والسكنية والتجارية والصناعية في المناطق التي يغطيها المشروع.

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