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"المرأة العمانية": منتدى صيفي في قرية الصوع بالرستاق

الأحد 30 يونيو 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

"المرأة العمانية": منتدى صيفي في قرية الصوع بالرستاق

 

الرستاق - طالب المقبالي
نظّمت جمعيّة المرأة العمانية بالرستاق زيارة ميدانية لقرية الصوع، وذلك ضمن خطط وبرامج اللجنة الاجتماعية وفعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس صيفي همّة ونشاط.
وهدفت الزيارة إلى وضع خطة صيفيّة لتفعيل جوانب الاستفادة من فعاليات الجمعيّة في الجانب الاجتماعي من خلال عمل منتدى صيفي لنساء قرية الصوع يتمثل في محاور عدة، منها دينية واجتماعية وفنية، وذلك من أجل تطوير مهارات النساء في هذه القرية وتمكينهنّ من ممارسة الأنشطة والفعاليات كتفصيل وخياطة الملابس وتعليم القرآن الكريم والطبخ مما يعود عليهنّ وعلى مجتمعهنّ بالنفع والفائدة .
وتأتي هذه المناشط والفعاليات لتمكين المرأة في ممارسة مختلف الأنشطة وإبراز دورها الفعّال في شتى المجالات.
كما تمّت دراسة احتياجات المرأة في قرية الصوع ووضع خطة استراتيجية تنفذها الجمعيّة لتوفير هذه الاحتياجات وتخطى الصعوبات لتتمكن المرأة من ممارسة دورها بكل سهولة ويسر في قريتها وتحت إشراف ومساندة من جمعيّة المرأة العمانية بالرستاق.

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