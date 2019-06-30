الخميس .. آخر فرصة للاستفادة من عروض "إنفينيتي عُمان"

مسقط - الرؤية

ينتهي عرض إنفينيتي عُمان يوم الخميس المُقبل، بما فيه من مزايا متنوعة للعملاء. وقال مُتحدث من إنفينيتي عُمان: في إطار استمرار تقليدها السنوي لمكافأة عملائها الكرام خلال شهر رمضان، قدَّمت إنفينيتي عُمان عروضًا خاصة عبر مجموعة منتجات إنفينيتي. وتلقى العرض الذي يقدم صفقة مربحة لعملائه الكرام استجابة كبيرة من المشترين الجدد.

وبمحركاتها المبتكرة ومتعة القيادة الفائقة، تقدم طُرُز إنفينيتي رفاهية وتجربة قيادة وامتلاك راقية، ومن هذا المنطلق يجب على المشترين المهتمين بشراء إنفينيتي القيام بذلك قبل 4 يوليو للحصول على مزايا العرض.

ويمكن للعملاء الذين يقع اختيارهم على تجربة قيادة ممتازة مع سيارات إنفينيتي الاستمتاع بالكثير من القيمة والمزايا من خلال العرض الذي صممناه خصيصاً لفائدة عملائنا الكرام. وسيكون جميع العملاء الذين يشترون سيارات إنفينيتي من مجموعة بهوان العالمية القابضة (BIGH)مؤهلين للمشاركة في الحملة.

وتشمل مجموعة العروض القيّمة على سيارات إنفينيتي أسعارا خاصة؛ وسعر فائدة خاص، وهدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيلا مجانيا، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق والتأمين المجاني.

ويطبق العرض على جميع الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتي للاستخدام الشخصي فقط . ولا ينطبق على سيارات التأجير والأجرة وتدريب السياقة والأساطيل وسيارات الوزارات.