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فحص السلامة مجانا لعملاء "مرسيدس - بنز عُمان" حتى 31 أغسطس

الأحد 30 يونيو 2019 05:35 م بتوقيت مسقط

فحص السلامة مجانا لعملاء "مرسيدس - بنز عُمان" حتى 31 أغسطس

 

 

مسقط – الرؤية

 

تعتزم مرسيدس - بنز عُمان إثراء تجربة العملاء من خلال إطلاق فحص السلامة المجاني للمركبات ذات الـ 10 نقاط خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس.

ويتضمن الفحص الصيفي التحقق من مستويات زيت المحرك، وسائل التبريد، وسائل الفرامل، وماسحات الزجاج الأمامي، ومستويات البطارية، وإطارات السيارة، وبطانة الفرامل، وأقراص الفرامل، وفحص مكونات نظام التعليق والأنظمة الآلية.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: سيكون صيف هذا العام حارا وصاخبا وسريعا، لذا أردنا أن نُقدم لعملاء AMG فحصاً مجانياً لنضمن استمتاعهم بأعلى كفاءة وأداء لنجماتهم في كل الأوقات. ويأتي ذلك في إطار جهودنا المتواصلة لإثراء تجربة عملائنا بأفضل خدمة لما بعد البيع ويؤكد أنهم دائماً في مقدمة أولوياتنا ولكي نضمن انطلاقهم بكل أريحية وثقة في رحلاتهم أينما كانت.

وخلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس، يمكن لعملاء AMG الاستعداد وتهيئة نجماتهم لقضاء صيف ممتع من خلال الاستفادة من فحوصات السلامة للمركبات ذات الـ 10 نقاط المجانية. ويتوفر ذلك لدى مراكز خدمة مرسيدس - بنز عُمان في كل من مسقط وصلالة وصحار ويتضمن التحقق من مستويات زيت المحرك، وسائل التبريد، وسائل الفرامل. وسيقوم فنيو الشركة المُدربين بفحص حالة ماسحات الزجاج الأمامي، ومستويات البطارية، وحالة إطارات السيارة، وبطانة الفرامل، وأقراص الفرامل، فضلاً عن فحص تشخيصي للأنظمة الآلية.

 

 

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