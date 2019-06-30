مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

مسقط - الرؤية

استقبل مطار مسقط الدولي أول رحلة لطائرة طيران الإمارات (380 A) ضمن رحلتين يوميتين بين مسقط ودبي تشكلان أقصر رحلة للطائرة العملاقة ذات الطابقين في محطاتها العالمية.

وقد أثبتت أسرة مطار مسقط الدولي وبكل سلاسة قدرتها على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين لمثل هذا النوع من الطائرات العملاقة خصوصا وأن المطار قد تم تزويده بجسور ذو مستويات متعددة صممت لهذا الغرض كما أن مدرج المطار مؤهل لاستقبال هذه الطائرات العملاقة، حيث يبلغ طوله 4 كيلومترات، وبعرض 75 مترا، مع توفير ممرات وقاعات خاصة لهذه الطائرات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة من المسافرين في الرحلة الواحدة.

وقال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: نفتخر في مطارات عمان بمطار مسقط الدولي الذي نعتبره تجسيداً لكرم الضيافة العمانية الأصيلة وطبيعتها الخلابة ويحظى منذ افتتاحه بإشادات عالمية حصد على إثرها عدة جوائز عالمية، لما يتمتع به من عمارة تعكس الطابع العُماني التقليدي وبمواصفات تكنولوجية حديثة لمواكبة التجربة الاستثنائية للمسافرين عبر "بوابة الفرص والجمال"، إلى جانب ما يتمتع به من مستويات متميزة من النواحي التشغيلية التي تواكب متطلبات شركات الطيران الدولية. ويسعدنا في مطارات عمان الترحيب مرة أخرى بطائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص 380 بعد ترحيبنا بزيارتها العام الماضي في الذكرى الـ25 من عمر العلاقة بين مطار مسقط الدولي وطيران الإمارات هذا الترحيب الجديد برحلاتها اليومية من وإلى مسقط التي تستمر حتى سبتمبر المقبل.

وقال الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية إنّ تقديم خدمات A380 في مسقط يعني أنّ المزيد من عملائنا سيحصلون على فرصة لتجربة منتجاتنا الرائدة في صناعة الطيران، وسيعززون خيارات السفر المفضلة لديهم، مضيفا أنّ عُمان هي وجهة مهمة لطيران الإمارات، وسنواصل النظر في طرق تنمية عملياتنا في هذا السوق لخدمة عملائنا على أفضل. ونتقدم بالشكر إلى أسرة مطار مسقط الدولي على دعمهم في إجراء عمليات A380 اليومية المزدوجة.