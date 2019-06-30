بالصور.. مطار مسقط الدولي يستقبل "الطائرة العملاقة"

مسقط- الرؤية

يستقبل اليوم مطار مسقط الدولي أول رحلة لطائرة طيران الإمارات (380 A) ضمن رحلتين يوميا بين مسقط ودبي تشكلان أقصر رحلة للطائرة العملاقة ذات الطابقين في محطاتها العالمية.

وأثبتت أسرة مطار مسقط الدولي وبكل سلاسة قدرة كبيرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين لمثل هذه النوع من الطائرات العملاقة خصوصا وإن المطار قد تم تزويده بجسور ذو مستويات متعددة صممت لهذا الغرض كما أن مدرج المطار مؤهل لاستقبال هذه الطائرات العملاقة، حيث يبلغ طوله 4 كيلومترات، وعرض 75 مترا، مع توفير ممرات وقاعات خاصة لهذه الطائرات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة من المسافرين في الرحلة الواحدة.

وقال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: "نفتخر في مطارات عمان بمطار مسقط الدولي الذي نعتبره تجسيداً لكرم الضيافة العمانية الأصيلة وطبيعتها الخلابة ويحظى منذ افتتاحه بإشادات عالمية حصد على أثرها على عدة جوائز عالمية، لما يتمتع به من عمارة تعكس الطابع العُماني التقليدي وبمواصفات تكنولوجية حديثة لمواكبة التجربة الاستثنائية للمسافرين عبر "بوابة الفرص والجمال"، بجانب ما يتمتع به من مستويات متميزة من النواحي التشغيلية التي تواكب متطلبات شركات الطيران الدولية ويسعدنا في مطارات عمان الترحيب مرة أخرى بطائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص 380 بعد ترحيبنا بزيارتها العام الماضي في الذكرى الـ25 من عمر العلاقة بين مطار مسقط الدولي و طيران الإمارات هذا الترحيب الجديد برحلاتها اليومية من و إلى مسقط التي تستمر حتى شهر سبتمبر القادم يأتي ضمن الالتزامات المشهود بها التي يقدمها شريكنا الإستراتيجي طيران الإمارات لترسيخ كل ما من شأنه توفير خيارات سفر فاخرة لمسافريه عبر مطار مسقط الدولي و أيضا ضمن الخط المباشر لمسقط كوجهة من الجانب الإماراتي الشقيق أو لدبي كوجه من الجانب العماني وكل هذا يصب في صالح خدمة المسافرين و مستخدمي المطار".

وقال سعود بن ناصر الحبيشي نائب رئيس أول لمطار مسقط الدولي إن المطار بمبناه الجديد أكد جاهزيته منذ بداية تشغيله التجاري في 20 مارس من العام الماضي وفي عدة مناسبات لاستقبال هذه الرحلات لهذا النوع من الطائرات. وقد جهز مطار مسقط الدولي بإمكانات ومستوى عالٍ من حيث الأنظمة والتجهيزات وبقدرته على استيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر هذا النوع من الطائرات أو الطائرات الأخرى.

وقال الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية:"إن تقديم خدمات A380 إلى مسقط يعني أن المزيد من عملائنا سيحصلون على فرصة لتجربة منتجاتنا الرائدة في صناعة الطيران ، كما سيعززون خيارات السفرالمفضلة لديهم ، مضيفا ان عُمان هي وجهة مهمة لطيران الإمارات ، وسنواصل النظر في طرق تنمية عملياتنا في هذا السوق لخدمة عملائنا على أفضل . ونتقدم بالشكر إلى أسرة مطار مسقط الدولي على دعمهم في إجراء عمليات A380 اليومية المزدوجة".

وسجلت مطارات السلطنة زيادة ملموسة في أعداد المسافرين خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ، حيث ارتفع العدد إلى 7.2 مليون مسافر من القادمين والمغادرين والترانزيت في مطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم، وسجل عدد رحلات الطيران الدولية نحو 46 ألف رحلة.

وحقق مطار مسقط الدولي ارتفاع في عدد الركاب في الرحلات الدولية والداخلية بنسبة 7,8 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري مسجلا 6,6 مليون راكب مقارنة مع 6,1 مليون راكب في الفترة نفسها من العام الماضي، وكان إجمالي الركاب في مطار مسقط خلال عام 2018 قد سجل عددا قياسيا تخطى حاجز 15,4 مليون راكب.

ويقدم مطار مسقط الدولي تجارب سفر مميزة للمسافرين من خلال ما يضمه من مرافق خدمية راقية، تواكب تطلعات كل مسافر سواء من حيث وجود تشكيلة متنوعة من محلات التسوق والمطاعم وصالات للمسافرين على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. بالإضافة الى وجود فندق الأول من نوعه لمسافري الترانزيت، بجانب ساحات متعددة لمواقف المركبات وخدمات نقل مميزة للتنقل بين صالات المطار. ومنذ أن تطأ قدم المسافرين الى المطار تتلألأ أمام ناظريهم تلك الجماليات التي تحيط بزوايا المطار لتشكل لوحة فنية تختلج وجدان المسافر لتعبر عن كنوز عُمان وبيئتها الجغرافية والإنساني.

واختير مطار مسقط الدولي كأفضل مطار في الشرق الأوسط لعام 2019 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية كما حصد جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الألكترونية لعام 2018.

ويأتي قرار طيران الإمارات تشغيل طائرات A380 لخدمة مسقط بعد عام واحد من قيام هذه الطائرة برحلة لمرة واحدة إلى مطار مسقط الدولي احتفالاً بمرور 25 على إطلاق عمليات الناقلة في سلطنة عمان، وذلك في تأكيد جديد على جاهزية البنية الأساسية للمطار للتعامل مع الطائرة ذات الطابقين.