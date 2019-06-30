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إصابة مذيعة مصرية شهيرة ببكتيريا تشوه الوجه

الأحد 30 يونيو 2019 04:27 م بتوقيت مسقط

إصابة مذيعة مصرية شهيرة ببكتيريا تشوه الوجه

القاهرة - الوكالات

أصيبت المذيعة المصرية ريهام سعيد ببكتيريا غريبة تشوه الوجه. وطلبت المذيعة المصرية من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بعدما أصيبت بمرض بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ.

وكتبت ريهام سعيد على حسابها في أنستجرام": "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

وأجرت المذيعة فحوصات مكثفة لمواجهة البكتيريا قبل انتشارها، فيما حذر الأطباء من أنها قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة كما قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

ومن المقرر أن تغيب ريهام سعيد عن الظهور لفترة طويلة.

المذيعة المصرية التي انتقلت قبل شهور لفضائية "الحياة" بعد نزاعات قانونية مع فضائية "النهار" أثارت الجدل خلال السنوات الماضية خاصة بعد إدانتها في قضية التحريض على خطف الأطفال قبل أن تتم تبرئتها من المحكمة.

وفي سبتمبر من العام 2015 صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مهينة.

وأثارت ريهام سعيد الرأي العام المصري بسبب ما فعلته مع الفتاة سمية عبيد التي اشتهرت إعلاميا بـ"فتاة المول"، حيث انتهكت خصوصيات الفتاة ونشرت صورا خاصة جدا لها في برنامجها أثناء حديثها عن واقعة تعرضها للتحرش من جانب شاب في أحد المولات، وهو ما دفع 6 شركات للانسحاب من رعاية برنامجها "صبايا الخير".

وقضت محكمة مصرية وهي محكمة جنح الجيزة بحبس ريهام سعيد 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالسب والقذف في حق الفتاة، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه.

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