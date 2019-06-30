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فاجئ نفسَك

الأحد 30 يونيو 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

فاجئ نفسَك


مريم جنجلو | لبنان

بِباقة وردٍ كبيرة تخبّئها وراءَ ظهرِك
فاجئ نفسَك
احضُنها بقوّةٍ من الخلف
لا تعطِها الفرصةَ لتعاتبَك على التأخير
اذهبْ وحدَكَ مع أغنيةٍ ولا تعُد إلّا اثنين
خلفَهما قطيعٌ من الضّحكات
فلتتعلّم أيها اللّامرئي..
كيفَ تكونُ نسيمًا يَكْوي قميصًا من الفرحِ
يرتديهِ وَأنتَ تمرُّ مع الوقت
غيرُك..
اسمحْ للباب لمرة واحدة أن يَستند عليك
فقد أتعَبه أخذُ مَقاسِ كتفيك كلما عانقتَ أحدَهم
اقلبْ السؤال الآن على سطح المرآة واقرأْهُ بالعكس
ماذا لو بِباقة وردٍ كبيرةٍ ومنَ الأمام
تمامًا كما تحبُّ
عانقَك أحدُهم؟

 

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