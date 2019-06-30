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"الكتاب والأدباء": اليوم آخر موعد لاستقبال طلبات طباعة الإصدارات

الأحد 30 يونيو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

"الكتاب والأدباء": اليوم آخر موعد لاستقبال طلبات طباعة الإصدارات


مسقط - الرؤية
تنتهي اليوم الأحد فترة استقبال طلبات الراغبين طباعة إصداراتهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، للعام 2020، والتي بدأت نهاية أبريل الماضي.
ويعد مشروع طباعة الكتب العمانية، واحد من أهم مشاريع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء كرؤية للنهوض بالكاتب والكتاب العماني والخروج به إلى نطاق شمولي أكثر اتساعا يتجاوز التفاصيل الجغرافية المحددة للأدب العماني والترويج له بصور ابتكارية حديثة، كما أنّ هذا المشروع يأتي ضمن الأجندة الثقافية التي تسعى من خلالها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للتواصل المباشر مع الكاتب العماني أينما كان في ربوع السلطنة. وانطلق هذا المشروع عام 2008، وصدرت أول أعماله في عام 2009 محققا أهداف وتوجهات ذات قيم فكرية عالية؛ من أجل دعم الكاتب العماني وكاتبه، وإيجاد إصدارات مغايرة ذات قيمة تثري المكتبة العمانية على مختلف مستوياتها وتوجهاتها الفكرية.
وقال المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء: "سعداء جدا بتطور هذا المشروع وبيان حضوره التصاعدي عاما بعد عام، خاصة وأنّه يجسد حضور الكاتب العماني الذي يقدم نتاج فكره شعرًا ونثرًا، يتنوع هذا الثراء ونحن نفتح أبوابنا لنكون أكثر قربا من المؤلف وهو يقدم لنا ما يختزله فكره وبيان قلمه، ففي السنوات الماضية شاهدنا التنوع في الإصدارات التي فتحت نوافذ التاريخ والفلسفة والقصة القصيرة، إضافة إلى الشعر والدراسات والرواية وغيرها من صنوف الأدب". وشدد الصقلاوي على الحيادية في تقييم الأعمال المُقدمة للطباعة، تحقيقا لقيم الشفافية.

 

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