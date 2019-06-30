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اختتام البرنامج الصيفي الثاني لأطفال التوحّد في الداخلية

الأحد 30 يونيو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

اختتام البرنامج الصيفي الثاني لأطفال التوحّد في الداخلية

 

نزوى - الرؤية

احتفل بقاعة التأهيل المهني بمركز الوفاء بولاية نزوى بتكريم المشاركين واختتام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي الثاني لأطفال التوحد 2019 "صيفي.. نماء ومرح" والذي نظّمته دائرة التنمية الاجتماعية بنزوى ممثلة في مركز الوفاء لتأهيل المعاقين بنزوى والجمعيّة العمانيّة للتوحّد، وذلك تحت رعاية سعادة أحمد بن سعيد بن ساعد الحضرمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى، وبحضور سلطان بن قيس العبري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بنزوى وأولياء أمور الأطفال.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم من تقديم الطفل سلطان بن بدر العبدلي، بعد ذلك تمّ عرض فيلم مرئي لأهم الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال فترة البرنامج؛ بعدها ألقى أحمد بن عبدالله السليماني عضو الجمعية العمانية للتوحد كلمة، قال فيها إنّ من بين أهداف الجمعية العمانية للتوحد تقديم برامج تدريبية لأسر أطفال التوحد لمساعدتها على التعامل مع الطفل والقدرة على تقديم الرعاية له، لذا جاء برنامجنا في نسخته الثانية ترجمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بنزوى.

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