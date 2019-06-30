الأحد, 30 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"التجارة والصناعة": تصفية وإلغاء 73000 مؤسسة فردية وشركة تجارية

الأحد 30 يونيو 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط – الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي تم إلغاؤها وتصفيتها والتي لا تزال قيد التصفية بلغ 72 ألفا و781 سجلا، حيث منحت الوزارة مهلة لهذه الشركات لتوفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016.
وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، أو من خلال مكاتب خدمة سند ـ مكاتب المحاماة ـ مكاتب تدقيق المحاسبية بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء. أمّا في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة تحت مسؤولية المنشأة مع إرفاق المستندات المطلوبة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".
وأوضح خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم التوثيق والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة تمثلت السجلات التي تمّ إلغاؤها في 895 سجلا لشركات تضامنية و40 سجلا لفرع شركة أجنبية و6 سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة و64208 سجلات لمؤسسات تاجر فرد و377 سجلا لشركات توصية و56 سجلا للباعة المتجولين و6 سجلات لمكاتب تمثيل تجاري و798 سجلا لشركات محدودة المسؤولية وسجلا واحدا لشركة مساهمة عمانية عامة و486 سجلا لمؤسسات تجارية منزلية و6 سجلات حكومية.
وأضاف رئيس قسم التوثيق والمصادقات: أمّا بالنسبة للسجلات قيد التصفية فقد تمثلت في 510 سجلات لتاجر فرد و110 سجلات لشركات محدودة المسؤولية و13 سجلا للأعمال التجارية المنزلية وسجلا للباعة المتجولين و7 سجلات لفروع شركات أجنبية و106 سجلات لشركات تضامنية و53 سجلا لشركات توصية. وبالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المصفاة بطريقة الدمج فقد تمثلت في 669 سجلا لشركات توصية و3 سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة و1980 سجلا لشركات تضامنية و7 سجلات لشركات مساهمة عمانية عامة و2419 سجلا لشركات محدودة المسؤولية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 يونيو 2015

7016 وكالة تجارية مسجلة بـ"التجارة والصناعة"

المزيد

19 أكتوبر 2015

98 ألف طلب لعلامة تجارية و2786براءة اختراع مقدمة لـ"التجارة والصناعة"

المزيد

04 مارس 2017

"التجارة والصناعة": استلام 33 ألف مُعاملة تجارية وصناعية في ظفار خلال 2016

المزيد

15 مارس 2017

30 مؤسسة وشركة بالقطاع الخاص تستعرض فرص العمل في معرض التشغيل بالظاهرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تحصد مركزين متقدمين في سباق الحرية بالدنمارك.. وتتأهب لسباقات السفن الشراعية الطويلة

المحليات - أخبار

اليوم.. انطلاق "مخيم الرؤية الصيفي 2019" بالتعاون مع "رويترز"

المحليات - أخبار

مطار صلالة مستعد لاستقبال 4 آلاف مسافر يوميًا خلال موسم الخريف السياحي

الاقتصاد - محلي

السلطنة رئيسا للجنة إعداد النظام الأساسي لرواد الكشافة والمرشدات

المحليات - أخبار

الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

المحليات - أخبار

بنك مسقط يحتفل بتدشين أول جهاز صراف آلي مخصص لذوي الإعاقة البصرية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة