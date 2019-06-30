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هل تنقشع الحرب التجارية؟

الأحد 30 يونيو 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

هل تنقشع الحرب التجارية؟

 

ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه عقد "اجتماع ممتاز" مع نظيره الصيني شي جين بينج، يمثل بادرة خير وبداية انفراجة حقيقية في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصاديْن في العالم: أمريكا والصين.

فالرُّسوم التي أطلقتها الإدارة الأمريكية على الواردات الصينية، وما أعقب ذلك من حظر بيع المنتجات الأمريكية للشركات الصينية، أشعل فتيل حرب تجارية هددت -ولا تزال- بعواقب وخيمة الاقتصادَ العالميَّ الذي يُعاني في الأساس من تباطؤ في النمو وهشاشة في بنيته.

... إنَّ انقشاع سُحب الحرب التجارية من سماء منظومة الاقتصاد العالمي، يمنحها قبلة حياة جديدة، بعدما أوشكت الإجراءات الأخيرة أن تضع الجميع على شفا السقوط في هوة ركود عالمي لا قاع لها.

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