بالفيديو والصور.. أفعى تتظاهر بالموت عند الشعور بالخطر!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ثعبان "هوجنوز" يعيش في أمريكا الشمالية، ويعرف أيضًا باسم "puff adder"، لكنه مشهور أيضًا باسم "ثعبان الزومبي"؛ إذ إنه ممثل درامي من الطراز الأول، فعند تهديده، يحب هذا الممثل البارع بطبيعته أن يلعب دور الميت بأكثر الطرق غرابة يمكن تخيلها!

وحصل ثعبان هوجنوز على لقبه الأول "puff adder" لآلية الدفاع الرئيسية في مواجهة التهديدات؛ حيث يمتص الهواء المحيط به وينشر الجلد حول رأسه ورقبته مثل الكوبرا، ثم يحدث اهتزازا بصوت عالٍ ويتظاهر بالتحضير لمواجهة العدو. لكن إذا لم ينجح ذلك، فلديه خدعة رائعة أخرى. وهنا يأتي دور اللقب الثاني، "ثعبان الزومبي". فوفقًا لإدارة البرمائيات والزواحف في ولاية كارولاينا الشمالية، إذا لم تتأثر الحيوانات المفترسة بتهديد الثعبان، فسوف "يتظاهر الثعبان بالموت من خلال فتح فمه أكثر على ظهره، ويتلوى حول عدوه. إذا انقلب على بطنه، فسيرجع مرة أخرى على ظهره".

لكن ما هو رد فعل الحيوانات المفترسة؟

في أغلب الحالات لا يمكن للحيوانات أن تتحقق مما إذا كان الثعبان قد مات بالفعل، وعلى الأغلب فهم يرحلون عنه ويتركون "جثته".

ويدرك علماء الطبيعة أن خدعة الثعبان "التظاهر بالموت" هي آلية دفاعية، لكنهم لم يكتشفوا بعد سبب فعاليتها. فكثير من أعداء الثعبان لسبب ما يختارون الابتعاد عن "الثعبان الميت" معظم الوقت. ويقترح بعض الخبراء أن الأمر قد يكون مرتبطا بالطريقة الدرامية التي يزعم بها الثعبان وفاته، والتي قد يُنظر إليها كدليل على المرض أو التسمم من قبل المفترس.

وكتبت مجلة الزواحف أن الثعبان قد يكون لديه وسيلة لتخزين السموم من الضفادع التي يحب أن يتغذى عليها، ويطلقها بطريقة ما من جسده أثناء الضغط على جسده وهو يتلوى لردع الحيوانات المفترسة ومنعها من الاقتراب من جسده "الميت". لكن هذه مجرد نظريات، وفي النهاية ما يهم هو أن تلك الآلية فعالة.