"أغرب اسم في العالم" من نصيب هذا الطفل!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

حصل طفل في إندونيسيا على لقب "أغرب اسم في العالم" بعد أن أن قام والديه بتسجيله لدى السلطات المعنية باسم "جوجل"، ولم يستخدموا اسم العائلة أو الاسم الأوسط في شهادة ميلاده، فقط جوجل، تماما مثل محرك البحث الشهير.

وصرح أندي كاهيا سابوترا والد الطفل البالغ من العمر ثمانية أشهر، لوسائل الإعلام الإندونيسية بأنه يفكر أولاً في فكرة إعطاء طفله اسمًا متعلقًا بالتكنولوجيا عندما كانت زوجته حاملًا في الشعر السابع. وقبل ذلك، كان يفكر في أسماء شائعة في بلاده، مثل ألبار وبوترا وديرجانتارا، أو أسماء إسلامية، لكنه في النهاية لم يستقر به الحال على هذه المقترحات. وانتهى به الأمر إلى البحث في أسماء شركات التكنولوجيا والمنتجات التقنية مثل "Windows وiPhone وMicrosoft وiOS"، واستقر في النهاية على Google.

وعلى الرغم من أن الأم لم تروق لها الفكرة في البداية، إلا أنها وافقت في نهاية المطاف، والآن لديها ولد يحمل اسم أكثر محركات البحث شهرة على الإنترنت في العالم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في مقاطعة جاوة الغربية بجنوب غرب إندونيسيا بأن إيلا كارين والدة الطفل، كانت محرجة جدًا فلم تكشف عن اسمه للآخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، مشيرةً إليه على أنه "رضيع" فقط. ومع الوقت أحبت الاسم وصارت مولعة به، وتقول الآن إنها تأمل في أن يصبح ابنها "قائدًا" لـ"كثير من الناس".

واعترفت إيلا بأن الناس يحبون المزاح حول اختيارهم لاسم ابنهم، قائلين إنه إذا كان لديهم طفل آخر فسوف يطلقون عليه اسم "WhatsApp" ، لكنها تقول إن هذا لا يزعجها كثيرًا، لأنهم فقط لن يفعلوا ذلك.