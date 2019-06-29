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لحسم صدارة المجموعة الأولى بـ"أمم إفريقيا"

صافرة سنغالية تدير مباراة الفراعنة وأوغندا.. اليوم

السبت 29 يونيو 2019 08:04 م بتوقيت مسقط

صافرة سنغالية تدير مباراة الفراعنة وأوغندا.. اليوم

 

القاهرة - الوكالات

ضَمِن المنتخب المصري صعوده إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وستكون مباراته اليوم أمام أوغندا؛ لتحديد صاحب المركز الأول في المجموعة الإفريقية الأولى؛ حيث يمتلك المنتخب الأوغندي أربع نقاط من فوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي.

صدارة المجموعة الأولى سوف تضمن للمنتخب المصري التواجد في الدور القادم باستاد القاهرة، لذلك ستكون المباراة مهمة للمنتخب المصري وجمهوره الذي يأمل تحسن المستوى تدريجيًّا، بعد الظهور غير المقنع في أول مباراتين، رغم تحقيق الفوز وتصدر المجموعة؛ لذلك ينتظر الجمهور هذه المباراة والتي ستكون مهمة وأخيرة قبل مرحلة الأدوار الإقصائية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف، أمس، إدارة مباراة مصر وأوغندا، إلى الحكم السنغالى ماجيت نداى.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957. ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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