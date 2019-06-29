119 فائزًا بجوائز بنك عمان العربي في سحوبات "حصاد التوفير"

مسقط – الرؤية

أعلن بنك عمان العربي أسماء 119 فائزًا في سحوبات برنامج التوفير حصاد لشهر مايو، وتضمن سحوبات الفروع الشهرية وسحوبات حسابات الأطفال والشباب وسحوبات حسابات إيليت.

وقال رشاد بن جعفر الشيخ، نائب المدير العام لمجموعة التجزئة المصرفية في بنك عُمان العربي: حتى أصغر المدخرات الشهرية يمكن أن يكون لها تأثير كبير في وقت لاحق في الحياة، لذلك فإنّه من المهم غرس ثقافة الادخار في سن مبكرة. ويوفر حساب التوفير حصاد طريقة سهلة وممتعة للادخار، حيث تمنح سحوبات حصاد الشهرية فرصًا عالية للفوز بجوائز نقدية قيمة.

ويقدم برنامج التوفير حصاد فرصاً شهرية لعملاء البنك في جميع المناطق والفروع للفوز بجوائزه القيمة، حيث يجري بنك عمان العربي سحوباته على جائزة 500 ريال عماني شهرياً وجائزة 1000 ريال عماني كل ثلاثة أشهر لـ 87 فائزا بواقع فائز واحد على الأقل من كل فرع. بالإضافة إلى جائزة 100 ريال عماني لـ 10 فائزين من أصحاب حسابات الأطفال الذين هم أقل من 18عام، وجائزة بقيمة 100 ريال عماني لـ 20 فائز من أصحاب حسابات الشباب الذين هم ما بين 18-25 عاماً، إلى جانب فائزين في السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بجائزة قدرها 10,000 ريال عماني وخلال شهر ديسمبر سيتم استبدال السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بالسحب على جائزة كبرى بقيمة 100,000 ريال عماني، ستكون من نصيب فائز واحد من عملاء إيليت، إلى جانب هذه السحوبات الشهرية، سيقوم البنك بإجراء سحوبات كبرى لجائزة بقيمة 25,000 ريال عماني لفائز واحد عبر شبكة فروعه كل ثلاثة أشهر.

وأضاف رشاد الشيخ: بالنيابة عن إدارة البنك، أقدم التهاني لكل الفائزين في سحوبات حساب التوفير حصاد لشهر مايو. وسيصادف الشهر القادم السحب الثاني على الجائزة الكبرى بقيمة 25,000 ريال عماني. وأود أن أشجع جميع عملائنا على الاستمرار في الادخار لمضاعفة فرصهم في الفوز بإحدى هذه الجوائز القيمة. ويمكن لكافة عملاء بنك عُمان العربي المشاركة في معظم سحوبات برنامج حصاد التوفير 2019 من خلال المحافظة على حد أدنى ثابت للرصيد الشهري عند 100 ريال عماني فقط لا غير.