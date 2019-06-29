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شركات الطيران تزيد عدد رحلاتها اليوميّة والأسبوعية إلى "عاصمة المصايف العربية"

مطار صلالة مستعد لاستقبال 4 آلاف مسافر يوميًا خلال موسم الخريف السياحي

السبت 29 يونيو 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

مطار صلالة مستعد لاستقبال 4 آلاف مسافر يوميًا خلال موسم الخريف السياحي

 

صلالة – الرؤية

قال سالم بن عوض اليافعي، نائب رئيس مطار صلالة، إنّ المطار الذي تمّ تصنيفه مؤخرًا ضمن فئة ٥ نجوم في جوائز سكاي تراكس 2019، على أهبة الاستعداد للترحيب بزوار محافظة ظفار خلال موسم الخريف السياحي. ونتوقع استقبال ما بين 3000 إلى 4000 مسافر يوميا عبر المطار سواء للقادمين أو المغادرين خلال هذا الموسم الذي يستمر إلى أواخر سبتمبر.

وأشار اليافعي إلى أنّ مطارات عُمان وهي إحدى شركات المجموعة العمانية الطيران وبالتعاون مع شقيقاتها في المجموعة وباقي شركائها الاستراتيجيين أنهت كافة استعداداتها لاستقبال السياح في فترة الموسم السياحي عبر شركات الطيران المحلية أو الإقليمية التي تسير رحلتها المباشرة إلى مطار صلالة يوميا خاصة بعد تدشين طيران الخليج رحلاتها المباشرة من مطار المنامة في مملكة البحرين الشقيقة، والتدشين المرتقب للخط المباشر لطيران الاتحاد من مطار أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيام طيران السلام بتسيير رحلتين من الكويت و٣ رحلات من أبوظبي ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية في مطار صلالة إلى 179 رحلة.

ويبلغ إجمالي شركات الطيران المسيرة لرحلاتها إلى مطار صلالة حاليا 9 شركات طيران رئيسية، وهي: الطيران العماني، وطيران السلام، والخطوط الجوية القطرية، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والخطوط الهندية، وطيران الخليج، والاتحاد للطيران، وطيران شرطة عُمان السلطانية.

وأكد اليافعي أنّ مطار صلالة يضع في اعتباره زيادة حركة السفر خلال الموسم السياحي، الأمر الذي يتعامل معه المطار سنويا بكل مهنية وفقا لما يمتع به المطار من طاقه استيعابيه وتجهيزات على أعلى مستوى مما يجعل تجربة سفر سلسة لزوار المحافظة في موسمها السنوى جزء لا يتجزأ من وسائل الترحيب بضيوف المحافظة، حيث تم زيادة عدد الكوادر البشرية العاملة في المطار من جميع الجهات بما يتناسب مع الزيادة في عدد الرحلات، الأمر الذي يوفر راحة تامة للمسافرين منذ نزولهم من الطائرة أو دخولهم أرض المطار للمغادرة، فالجميع يعمل لتسهيل كافة الإجراءات حتى لا تستغرق وقتا طويلا جراء هذه الحركة النشطة.

ويتوقع القائمون على الموسم السياحي في محافظة ظفار أن يصل عدد الزوار خلال موسم الخريف هذا العام قرابة مليون زائر من داخل السلطنة أو خارجها، نظرا للطقس الاستثنائي الذي تحظى به ولايات محافظة ظفار خلال موسم الصيف، مما يجعلها محط أنظار السياح لقضاء إجازاتهم بين أحضان الطبيعة الخلابة والرذاذ المتساقط على المحافظة. وقد زار المحافظة في الموسم الماضي أكثر من 826 ألف زائر، بزيادة نسبتها 28.1 %‎ عن عام 2017.

وقد حصد مطار صلالة في أول تقييم لرضا المسافرين الذي يعد أحد برامج المجلس العالمي للمطارات، المركز الثامن على مستوى العالم في فئة 2 مليون مسافر من بين 71 مطارا على مستوى العالم. ويتميز مطار صلالة بتطبيقه أحدث التقنيات المتطوّرة ومطابقة أعلى المعايير العالمية في إدارة المطارات الدولية، ما يعزز دوره الفاعل في تحسين حركة النقل الجوي وتعزيز ارتباط صلالة بأبرز المدن الرئيسية في منطقة الخليج العربي والعالم، فضلاً عن تسهيل الوصول المباشر إلى محافظة ظفار.

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