تكريم 82 طفلا في ختام مسابقة "تاج من نور" بعبري

عبري – ناصر العبري

اختتمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة بقاعة الظاهرة بعبري مُسابقة القرآن الكريم"تاج من نور"، في نسختها الثانية، وذلك تحت رعاية الأستاذة زوينة بنت سيف بن سليمان المزروعية المديرة العامة لتعليمية الظاهرة، والتي نظمتها مجموعة خيرية بقيادة الأستاذة نجلاء بنت علي الشيبانية، وشهد حفل الختام عدد من المشايخ والأكاديميين وأولياء أمور الطلبة المشاركين، واحتوى الاحتفال عدداً من الفقرات ابتدأت بفقرة ترحيبية من زهرات فريق نجوم العائلة، بعدها ألقى جمال الصوافي قصيدة شعرية، ثم شدا اليمان الصوافي بنشيد في حب القرآن الكريم، بعدها قامت راعية الحفل بتكريم الفائزين في المُسابقة والزهرات، ثم ألقت نجلاء الشيبانية صاحبة المُبادرة كلمة أكدت خلالها أنَّ الهدف من هذه المسابقة هو غرس حب القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الناشئة من خلال هذه المُسابقة وحثهم على المنافسة في حفظه والإقبال عليه وتنمية الشعور لديهم بأهمية كتاب الله وربطهم به، مشيرة إلى أنَّ هذا ما يسعون إليه دائمًا، وتقدَّمت الشيبانية بالشُّكر كل من وقف معها وساندها وقدم الدعم لإنجاح هذه المسابقة في نسختها الثانية. من جانبها قالت الأستاذة جوخة بنت علي الشماخية: "تاج من نور" مُسابقة راقية تُعنى بحفظ القرآن الكريم، يُشارك فيها الذكور والإناث من مُختلف المراحل العمرية، يتنافسون تنافسًا شريفًا؛ بُغية الحصول على أعلى المراتب، وما يثلج الصدر أن القائمين على هذه المسابقة هم مجموعة من شباب عبري المُثابرين المتكاتفين ذوي العزم، الذين تجاوزوا كل العقبات، وهم اليوم في هذا التتويج ينهون المسابقة في نسختها الثانية، معبرة عن سعادتها بحضور حفل تتويج الذين حصلوا على مستويات متقدمة وتكريم جميع المشاركين، وبمشاهدتها لملامح الفرحة والابتسامة تعلو محياهم وهم يضعون التاج على رؤوسهم، قائلة إنني أشدّ على أيدي هؤلاء الشباب، راجية أن يلقوا مزيدا من التشجيع والدعم من أفراد المجتمع كافة.