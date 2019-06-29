"أوبار كابيتال": قوانين "الإفلاس والإعسار والخصخصة والشراكة ورأس المال الأجنبي" ستجذب المزيد من الاستثمارات للسوق

تحسن قيم وأحجام تداولات سوق مسقط تأثرا بصفقات سهم "أومنفيست"

استمرار حالة الحذر والترقب قبل موسم إعلان نتائج الربع الثاني

مسقط - الرؤية

يشهد سوق مسقط تحسنا في قيم وأحجام التداولات، وهو ما أرجعه التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" إلى بعض الصفقات الخاصة على سهم شركة "أومنفيست"، وإن أشار التقرير إلى استمرار سيطرة الحذر والترقب على الوضع العام خاصة قبل موسم الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي والتوترات الجيوسياسية.

وقد وافق مجلس الشورى على تقرير أعدته اللجنة المشتركة لمجلس الدولة ومجلس الشورى بخصوص قانون الإفلاس والإعسار، ومشروع قانون الخصخصة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويرى التقرير أنّه بمجرد تطبيق هذه القوانين والتشريعات؛ فإنّ ذلك سينعكس إيجابا على السوق وسيجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.

وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين المتعلقة بالتجارة من جهة والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران السياسية من جهة أخرى، لا تزال تلقي بظلالها على أداء الأسواق. ورصد التقرير توقعات بالاحتمالية المرتفعة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بحلول نهاية الربع القادم، لذلك نصح التقرير المستثمرين بالاستفادة من العوائد الحالية التي تقدمها السندات السيادية وتلك الصادرة عن الشركات ذات الأسس المالية القوية قبل خفض أسعار الفائدة.

وكما توقع التقرير، تمت ترقية السوق الكويتي بناءً على بعض الشروط التي من المفترض أن تفي بها خلال العام. ويرى بأنّ سوق الكويت الحالي هو الوحيد الذي يمتلك حوافز إيجابية ستدعم اتجاهه التصاعدي في حين تغيب المحفزات الهامة عن الأسواق الأخرى.

وقد أنهى مؤشر سوق مسقط أسبوعه على انخفاض بنسبة 0.95% عند 3,891.06 نقطة. وأغلقت كافة المؤشرات على تراجع بقيادة مؤشر الصناعة الذي إنخفض بنسبة 2.1% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.57% ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.93%. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على انخفاض بنسبة 0.34% على أساس أسبوعي.

وأبرمت "جبرين كابيتال"، شركة تابعة بشكل كامل لشركة "أومنفيست"، اتفاقية مع EastBridge Partners في سنغافورة تهدف لتوسيع استثماراتها المباشرة أو الملكية في الأسهم الخاصة “private equity" في أسواق جنوب شرق آسيا. إن الاستحواذ على حصة هامة في (EastBridge Partners) في سنغافورة سيمكن "جبرين كابيتال" من الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة، وخاصة في جنوب شرق آسيا. تركز شركة EastBridge Partners اهتمامها على الاستثمارات في الشركات متوسطة الحجم والريادة في توفير وخلق فرص استثمارية استثنائية، وهو مجال يتمتع فيه الكادر بميزة تنافسية كبيرة بسبب خبرته الطويلة وعلاقاته وسمعته في هذه الأسواق.

وأفصحت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) عن توقيع اتفاقية مع شركة مجان للاتصالات المتكاملة ش م ع ع استحوذت بموجبها عمانتل على (40‎%‎) من الحصص بشركة مجان للاتصالات المتكاملة (رنة) وذلك بمبلغ 5 ملايين ريال عماني. وكانت "رنة" قد أطلقت عملياتها في عام 2009، كأحد مشغلي الشبكات الافتراضية للجوال (MVNOs) في السلطنة. واعتبارًا من أبريل 2019، وطبقا لأحدث البيانات أصبح لدى مقدمي خدمة اعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة بما في ذلك "رنة" و "فرندي" قاعدة عملاء مشتركة إجمالية قدرها 745.4 ألف مشترك. هذا وانخفض عدد المشتركين من معيدي بيع خدمات الاتصالات المتنقلة من 756.8 ألف كما في نهاية ديسمبر 2018 إلى 745.4 ألف في أبريل 2019.

وأعلنت شركة مسقط للتمويل، التي عينت في وقت سابق مستشاراً مستقلاً للتحقيق في المعاملات المشبوهة، الأسبوع الماضي أن الأثر النقدي الناتج عن هذا الحادث يبلغ 0.9 مليون ريال عماني، إلا أن الشركة تتوقع أن ينخفض هذا الأثر المالي بشكل واضح بمجرد انتهاء الإجراءات التصحيحية لاسترداد الخسائر والمطالبة بالتعويضات التي اتخذتها سابقا.

وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع) أن الهيئة العامة للمياه أرست عليها عقد تقديم خدمات تحصيل فواتير المياه بمناطق إمتياز شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة مجان لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء المناطق الريفية لمدة عامين.

وتضمن تقرير مجلس إدارة والقوائم المالية لشركة المطاحن العمانية عدة نقاط مهمة منها: ارتفاع إيرادات الشركة من 22.0 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام السابق إلى 24.9 مليون ريال عماني في الربع الأول للعام الحالي، بزيادة قدرها 12.7٪. وانخفض صافي ربح المجموعة إلى 2.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.35 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات. كذلك ارتفعت أسعار السلع الزراعية بسبب نقص الحبوب في موسم الحصاد الأخير. وتوقعت الشركة أن يكون موسم الحصاد الجديد الذي سيبدأ في يوليو/ أغسطس 2019 إيجابياً للغاية، وقد أظهرت الأسعار تحسناً جيداً وهو ما سينعكس إيجابياً على ربحية الشركة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2019 طبقا للشركة.

وانخفض هامش صافي الربح في الربع الأول من عام 2009 إلى 9.69٪ من 15.19٪ في الربع الأول من عام 2018. ولا يزال تنفيذ مشروع طحن الحبوب الزيتية يسير حسب المخطط له ومن المتوقع أن يشكل إضافة جيدة للمجموعة بمجرد تشغيله.

وحققت شركة المزارع الحديثة، شركة تابعة، ربحا قبل الضرائب قدره 118 ألف ريال عماني مقارنة مع 97 ألف ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق. وتكبدت شركة دواجن صحار، شركة شقيقة، خسارة قدرها 182 ألف ريال عماني

وشهد إجمالي مبيعات مخبز أطياب ارتفاعا بنسبة 2.3% على أساس سنوي عند 3.4 مليون ريال عماني وبلغ صافي الربح 325 ألف ريال عماني مقارنة مع ربح قدره 351 ألف لذات الفترة من العام السابق. والمخبز يستثمر في آلات جديدة لتحسين الإنتاجية كما قدم منتجات جديدة لتحسين المبيعات والهوامش.

وحققت شركة أطياب للخدمات الفنية صافي ربح بمبلغ 142 ألف ريال عماني مقارنة مع 69 ألف للفترة السابقة. الشركة تتوسع في عملياتها بافتتاح فروع جديدة خارج مسقط.

وارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.22٪ في مايو 2019 مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وجاءت الزيادة في التضخم مدفوعة بارتفاع تكلفة القطاعات الرئيسة مثل الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.31٪؛ المطاعم والفنادق بنسبة 0.01٪؛ التعليم بنسبة 1.99٪؛ الترفيه والثقافة بنسبة 0.90٪؛ والمفروشات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية بنسبة 4.88٪. إلا أن أسعار الصحة والاتصالات والسلع والخدمات المتنوعة انخفضت بنسبة 0.49٪ و0.48٪ و2.29٪ على التوالي.

وتستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الارتفاع في السلطنة، الأمر الذي يدل على دورها المتزايد في الأهمية في تنويع الاقتصاد العماني. وقد ارتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من 23،221 في ديسمبر 2016 إلى 39،473 في نهاية مايو 2019. وتقع غالبية هذه الشركات في محافظة مسقط بنسبة 38٪ تليها 19٪ في شمال الباطنة و11٪ في الداخلية في حين توزعت البقية عبر ثماني محافظات أخرى في البلاد.

وخليجيا، كانت بورصة البحرين الناجي الوحيد مغلقة على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.92%. وقالت هيئة السوق المالية السعودية بأنّها خففت القيد المتعلق بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب البالغ 49% في أسهم الشركات المدرجة حيث أعلنت بأنّه لن يكون هناك حد أدنى أو أقصى للملكيّة مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه يتعين على المستثمرين حيازة الأسهم مدة عامين قبل أن يتمكنوا من بيعها.

ويستطيع المستثمرون الأجانب الاستراتيجيون شراء حصص في الشركات المدرجة في البورصة عن طريق شراء الأسهم مباشرة في السوق، أو من خلال صفقات خاصة أو طروحات عامة أولية.

وفي الوقت الذي ألغت فيه هيئة سوق المال الحد الأقصى للملكية، إلا أنّ القيود التي تفرضها الجهات التنظيمية الأخرى أو قواعد الشركات لا تزال سارية. فعلى سبيل المثال، البنوك والتأمين والاتصالات هي بعض القطاعات التي لا يزال يتعين على السلطات الموافقة على الصفقات التي تتجاوز في حد معين.

وأعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI) بأنّها ستقوم بإعادة تصنيف السوق الكويتي عبر ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة وذلك رهناً بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر القادم. وأضافت أنّ دخول البورصة الكويتية ضمن مكونات MSCI سيكون 31 ديسمبر المقبل منوهة أيضاً بأن وزن الكويت سيكون بحدود 0.5% من إجمالي المؤشر وبأن تسعة شركات ستكون جزءًا من المؤشر الرئيسي في حين ستكون تسع شركات في مؤشر MSCI للشركات الناشئة ذات الرساميل الصغيرة.

ومن المتوقع أن ينتج عن ترقية السوق الكويتي استقطاب استثمارات ما بين 2.5 و3 مليار دولار. ويشار إلى أن السلطنة والبحرين، الأسواق الوحيدة المتبقية من دول الخليج في مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة التي لم تشهد أي تغيير في الوزن.

وأطلقت حكومة أبوظبي خطة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي توفر ضمانات لبنوك أبوظبي في حالة التخلف عن السداد. ستضمن الحكومة ما يصل إلى 75٪ من قيمة القرض المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنو دولة الإمارات، وما يصل إلى 60٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المغتربون. وتتضمن الشروط المؤهلة للمستحقين أن يكون مقر الشركة في أبو ظبي ولديها حد أدنى من المبيعات يبلغ 15 مليون درهم (4.08 مليون دولار أمريكي) ولديها أعمال جيدة ووضع قوي. وتهدف الخطة إلى توفير مزيد من فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في العاصمة الإماراتية مع السماح للبنوك بتقديم قروض إضافية إلى السوق.

ومن المتوقع أن تشهد الأرباع المالية الاثنين أو الثلاثة القادمة 8 إلى 9 اكتتابات عامة أولية في دول الخليج. معظم الاكتتابات المنوي تنفيذها أو الإعلان عنها هي من قبل السعودية والبقية من دول أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جيدًا مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية في الخليج والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وأخيرا، ارتفاع في احتياطي الذهب من الصين وروسيا. وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل أكبر بسبب حالة الاضطراب في الأسواق، مما يجعل المستثمرين يفضلون المعدن النفيس كملاذ آمن.