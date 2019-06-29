تدشين أول صراف آلي للمكفوفين بالسلطنة

مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة، بتدشين أول جهاز صراف آلي خاص بذوي الاعاقة البصرية بالسلطنة، وذلك بهدف التسهيل على هذه الفئة المهمة في المجتمع، وأيضا توفير مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية عبر هذا الجهاز الذي يتمتع باحدث التقنيات الحديثة ومعايير الأمان، وبهذه المناسبة نظم البنك بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين احتفالية بمقر الجمعية بولاية بوشر بحضور عدد من المسؤولين في بنك مسقط وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ومنتسبيها.

وخلال هذا الحفل قام احد من اعضاء جمعية النور للمكفوفين بتجربة الجهاز الجديد ومعرفة الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يمكن لذوي الاعاقة البصرية الاستفادة منها وكذلك طريقة عمل هذا الجهاز وتقديم شرح مفصل من قبل مسؤولي البنك حول مايتميز به هذا الجهاز الجديد الذي يعد الاول من نوعة بالسلطنة ويتمتع بالعديد من المواصفات والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية .

هذا ويقدم الجهاز الجديد الخاص بذوي الاعاقة البصرية كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تقدمها اجهزة الصراف الالي الخاصة ببنك مسقط والمنتشرة في كافة انحاء السلطنة مع اختلاف طريقة الاستخدام حيث يعمل هذا الجهاز بعرض قوائم المعاملات المختلفة و يتم عرضها على الشاشة و من ثم سيتم قراءتها للزبون عن طريق مكبر صوت أو سماعة ، و يتميز هذا الجهاز بخيارات محددة و ذلك لكي يسهل على الزبون تذكر الخيار المرغوب فيه عند سماعه، كما سيمكنهم معرفة رصيد حسابهم عن طريق نظام تحويل النص إلى صوت و لكي يوفر المزيد من الخصوصية للزبون فإنه يجب على الزبون الراغب بمعرفة رصيده في الحساب أن يستخدم السماعة قبل أن يتم قراءة رصيده في الحساب ، كما يحتوي هذا الجهاز الجديد على لوحة مفاتيح برايل باللغتين العربية و الانجليزية و واجهة مساعد صوتي مع خيارات باللغتين العربية و الانجليزية يمكن الاستماع إليها عن طريق مكبرات الصوت او سماعة الرأس التي توفر المزيد من الخصوصية ، كما يتوفر في الجهاز ثلاث كاميرات أمنية عوضا عن واحدة تلك التي توجد في أجهزة الصراف الاخرى، و بهذا يحتوي جهاز الصراف الآلي الجديد على جميع التدابير الأمنية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني، علماً ان بنك مسقط لدية خطة بطرح مزيد من هذة الأجهزة في مواقع أخرى بالسلطنة وذلك لتقديم أفضل الخدمات لفئة ذوي الاعاقة البصرية بهدف انجاز معاملاتهم المصرفية المختلفة .