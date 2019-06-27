بالفيديو .. روني يسجل هدفا خياليا

أحرز النجم الإنجليزي واين روني، هدفا رائعا في مباراة فريقه دي سي يونايتد وضيفه أورلاندو سيتي، التي جرت أطوارها أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وارتكب أحد لاعبي فريق أورلاندو سيتي خطأ فادحا في استلام الكرة، لتستقر أمام روني، الذي أرسل كرة ساقطة من منتصف الملعب، لتسكن شباك حارس أورلاندو سيتي، الذي كان متقدما عن مرماه.

ويعد روني (33 عاما) الملقب بـ"الفتى الذهبي"، أحد أبرز نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي انتقل إليه بعد فترة تألق وإبداع في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.